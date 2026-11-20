PONTIANAK POST - Keikutsertaan dalam Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat (FSBM) ke-14 menjadi kesempatan bagi Kabupaten Sintang untuk memperkenalkan kekayaan seni dan tradisi Melayu kepada masyarakat luas. Sebanyak 103 orang yang tergabung dalam kontingen Majelis Adat dan Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sintang diberangkatkan menuju Kota Pontianak untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Ketua Kontingen Sintang, Indra Subekti, mengatakan partisipasi dalam festival ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keberlangsungan budaya Melayu sekaligus memperkenalkannya kepada generasi mendatang. Menurutnya, FSBM tidak hanya menjadi ruang untuk berkompetisi, tetapi juga wadah mempererat hubungan antarmasyarakat dan komunitas budaya di Kalimantan Barat.

"Kami membawa misi untuk merawat, mengembangkan, sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Melayu dari Bumi Senentang. Festival ini menjadi kesempatan menunjukkan kemampuan dalam bidang seni budaya sekaligus membangun silaturahmi dan memperkuat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat," ungkap Indra, Kamis (19/11).

Kontingen Sintang akan berpartisipasi dalam 11 cabang perlombaan. Di antaranya vokal grup lagu daerah, bertutur, berbalas pantun, bersyair, stan pameran, pawai mobil hias, memasak asam pedas, pemilihan Bujang Dara Melayu, busana Melayu anak-anak, serta merias pengantin Melayu.

Selain perlombaan, peserta juga mengikuti sejumlah agenda pendukung berupa eksibisi, pagelaran seni, lokakarya, seminar, dan forum diskusi kelompok.

Advertisement Sebelumnya, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, secara resmi melepas keberangkatan kontingen di Rumah Adat Melayu Sintang, Rabu (18/11) malam. Ia mengingatkan seluruh peserta agar menjaga nama baik daerah karena kehadiran mereka sekaligus membawa identitas budaya Melayu Sintang.

"Keberangkatan kalian bukan sekadar untuk mengikuti perlombaan. Ada tanggung jawab memperkenalkan budaya daerah sebagai duta Kabupaten Sintang. Karena itu, tampilkan kemampuan terbaik dan berikan kebanggaan bagi masyarakat," pesan Ronny.