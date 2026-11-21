PONTIANAK POST - Menjaga keberlangsungan budaya Melayu di tengah derasnya arus globalisasi menjadi salah satu misi yang dibawa kontingen Kabupaten Sintang dalam Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat. Keikutsertaan tersebut bukan sekadar mengikuti perlombaan, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab untuk mempertahankan warisan budaya agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sintang, Abdurani, menjelaskan Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat merupakan agenda dua tahunan yang digagas MABM Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini menjadi wadah mempererat persatuan sekaligus menyatukan langkah masyarakat Melayu dalam menjaga kebudayaan.

“Tahun ini festival mengangkat tema Jaga Budayaku, Lestari Budayaku, dengan subtema Gemerlap Budayaku di Langit Katulistiwa. Kami berpartisipasi karena memiliki tanggung jawab moral untuk menggali, merawat, dan memastikan kebudayaan Melayu tetap hidup di tengah perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat,” ungkap Abdurani di Sintang kemarin.

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Ia menyebutkan, kontingen Sintang terdiri atas putra-putri terbaik daerah dari berbagai bidang, mulai dari seniman, pegiat olahraga tradisional hingga kalangan generasi muda yang aktif melestarikan budaya. Seluruh peserta telah melalui tahapan seleksi, latihan, serta persiapan untuk menghadapi festival tersebut.

Abdurani berpesan agar seluruh peserta menjaga kehormatan masyarakat Melayu dan nama baik Kabupaten Sintang selama mengikuti kegiatan di Kota Pontianak.

Advertisement “Tunjukkan kemampuan terbaik dengan penuh keyakinan. Tetap junjung sportivitas, pelihara kekompakan, dan jagalah sikap selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kalian membawa identitas masyarakat Melayu sekaligus nama Kabupaten Sintang,” pesannya.

Lebih lanjut, ia berharap festival tersebut tidak hanya menjadi ajang menunjukkan kemampuan, tetapi juga kesempatan memperluas persaudaraan dan bertukar pengalaman dengan peserta dari kabupaten lain.