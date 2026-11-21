PONTIANAK POST - Petani kelapa sawit mandiri di Kabupaten Sintang mendapat angin segar setelah 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menyepakati pembelian tandan buah segar (TBS) dengan harga di atas Rp3.000 per kilogram. Kesepakatan tersebut menjadi hasil rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala didampingi Wakil Bupati Florensius Ronny.

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menuturkan, pertemuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan yang selama ini dihadapi petani sawit mandiri, terutama rendahnya harga jual dan terbatasnya kemampuan pabrik dalam menyerap hasil panen.

“Petani merupakan bagian penting dalam rantai usaha kelapa sawit. Karena itu, kepentingan mereka harus diperhatikan perusahaan yang menjalankan kegiatan pengolahan sawit di Kabupaten Sintang," ujar Bala, Jumat (20/11).

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Bala menuturkan, selain menyepakati harga pembelian, seluruh PKS juga kita minta untuk menghapus sistem antrean jalur kiri dan kanan. Mekanisme penerimaan TBS selanjutnya hanya menggunakan satu jalur antrean agar proses penjualan hasil panen petani berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan.

Ia berharap seluruh pihak dapat membangun komunikasi secara terbuka sehingga persoalan yang muncul tidak hanya dibebankan kepada petani. Menurutnya, keberlangsungan usaha perkebunan masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan dalam aktivitas bisnis perusahaan.

Advertisement “Kami ingin persoalan ini dibicarakan bersama. Pemerintah daerah berharap ada kesepakatan yang bisa dijalankan dan memberikan manfaat bagi petani maupun perusahaan,” katanya.

Kehadiran perwakilan 12 PKS dalam rapat tersebut menjadi kesempatan untuk membahas langsung persoalan harga dan keterbatasan penyerapan TBS. Sebab, selama ini petani mandiri menghadapi kendala ketika hasil panen tidak seluruhnya dapat diterima pabrik, sementara harga jual juga belum memberikan kepastian pendapatan.

Bala berharap kesepakatan yang telah dicapai tidak berhenti pada pembahasan di ruang rapat, tetapi benar-benar diterapkan oleh seluruh perusahaan.