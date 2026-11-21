PONTIANAK POST - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tidak memiliki kesempatan lagi mengajukan pencairan anggaran setelah 15 Desember 2026. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang memastikan seluruh pengajuan yang masuk melewati batas waktu tersebut akan ditolak karena proses penutupan buku anggaran dijadwalkan pada 16 Desember 2026.

Kepala BPKAD Kabupaten Sintang, Harisinto Linoh, menegaskan batas waktu pencairan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh OPD. Ia meminta setiap perangkat daerah segera menyelesaikan administrasi dan mengajukan pencairan dana sebelum tenggat yang telah ditentukan.

“Tidak ada lagi pengajuan pencairan yang bisa diproses setelah 15 Desember 2026. Jika ada OPD yang baru mengajukan pada 16 Desember atau setelahnya, permohonan tersebut akan kami tolak karena pada tanggal itu proses penutupan buku sudah dilakukan,” tegas Harisinto, Jumat (20/11).

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebenarnya telah disampaikan melalui surat edaran kepada seluruh OPD. Karena itu, masing-masing perangkat daerah diharapkan tidak menunda penyelesaian administrasi hingga mendekati batas waktu.

Menurutnya, kepatuhan terhadap jadwal pencairan sangat penting agar proses administrasi keuangan pemerintah daerah dapat diselesaikan sesuai ketentuan. OPD juga perlu memastikan seluruh dokumen persyaratan pencairan telah lengkap sebelum disampaikan kepada BPKAD.

Advertisement “Kami sudah mengedarkan pemberitahuan kepada seluruh OPD mengenai jadwal tersebut. Jadi, jangan sampai ada yang mengabaikan ketentuan ini atau baru mengurus pencairan ketika waktunya sudah lewat,” tuturnya.

Harisinto mengingatkan, keterlambatan pengajuan bukan alasan untuk mendapatkan pengecualian. Seluruh perangkat daerah harus mengikuti jadwal yang sama demi menjaga ketertiban pengelolaan keuangan daerah pada akhir tahun anggaran.