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PONTIANAK POST - Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan kualitas jalan provinsi yang menghubungkan Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu, dengan Nanga Serawai, Kecamatan Serawai. Peningkatan ruas tersebut diharapkan membuka akses transportasi yang lebih langsung bagi masyarakat pedalaman tanpa harus melewati Kabupaten Melawi.

Permintaan itu disampaikan Gregorius saat bertemu Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Pendopo Bupati Sintang, Jumat (20/11). Ia menilai peningkatan jalan tersebut penting untuk memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, dan pelayanan pemerintahan.

“Mohon agar ditingkatkan jalan Nanga Tebidah menuju Nanga Serawai. Karena kami ini, kalau mau ke Serawai, selalu lewat Kabupaten Melawi,” kata Gregorius.

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Jalan Provinsi Jadi Kebutuhan Masyarakat Pedalaman

Gregorius mengatakan, kondisi infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Sintang perlu mendapat perhatian karena berperan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

Panjang ruas jalan provinsi di Sintang menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai kondisi jalan mantap secara menyeluruh. Karena itu, ia mendorong pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas jalan secara bertahap berdasarkan prioritas.

Selain ruas Nanga Tebidah-Nanga Serawai, Gregorius juga meminta pengaktifan kembali Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk mempercepat penanganan kerusakan jalan provinsi.

“Saya mohon kepada Pak Gubernur Kalbar agar UPJJ diaktifkan kembali sehingga jalan provinsi bisa fungsional semuanya,” kata dia.

Menurutnya, peningkatan ruas Nanga Tebidah-Nanga Serawai dapat memberikan alternatif akses transportasi bagi masyarakat Kecamatan Serawai yang selama ini harus melalui Kabupaten Melawi.

Gubernur Kalbar Sebut Empat Wilayah UPJJ Diaktifkan

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan pemerintah provinsi telah mengaktifkan kembali seluruh UPJJ dengan pembagian wilayah kerja menjadi empat bagian.

“Saya bagi menjadi empat wilayah UPJJ. Kita saat ini sedang meningkatkan jalan dari Semubuk ke Sintang. Dan hari ini saya akan tinjau pembangunan jalan tersebut,” kata Ria Norsan.

Pengaktifan kembali UPJJ diharapkan mempercepat pemeliharaan dan penanganan kerusakan jalan provinsi sesuai wilayah kerja masing-masing.

Dorong Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Sintang

Pertemuan Bupati Sintang dan Gubernur Kalimantan Barat tersebut menjadi bagian dari koordinasi kedua pemerintah dalam membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya akses menuju kawasan pedalaman.

Gregorius berharap sinergi pemerintah kabupaten dan provinsi terus diperkuat agar peningkatan ruas jalan prioritas dapat dilakukan secara bertahap.