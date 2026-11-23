PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang terus mencari dukungan anggaran pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Berbagai usulan infrastruktur disampaikan kepada kementerian terkait dengan menegaskan pentingnya perhatian APBN bagi wilayah perbatasan.

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, pemerintah daerah terus memperjuangkan peningkatan akses jalan, terutama ruas Semubuk menuju Nanga Merakai. Pemkab juga mengusulkan agar Simpang Mengerat ditetapkan sebagai jalan nasional.

“Kami menempuh berbagai upaya agar anggaran pusat masuk untuk pembangunan perbatasan. Peningkatan jalan Semubuk hingga Nanga Merakai terus diperjuangkan, termasuk perubahan status jalan Simpang Mengerat menjadi jalan nasional,” ujar Bala, Minggu (22/11).

Pemkab Sintang juga memanfaatkan program transmigrasi untuk membuka peluang pembiayaan pembangunan di Ketungau Hulu. Program tersebut diperuntukkan bagi warga lokal, bukan mendatangkan penduduk dari luar daerah.

Bala menyebut, upaya itu menghasilkan alokasi Rp30 miliar dari Kementerian Transmigrasi untuk membangun belasan kilometer jalan di kawasan transmigrasi Binjai Hulu.

Advertisement “Program transmigrasi di Ketungau Hulu kami arahkan bagi masyarakat setempat. Tahun ini, kementerian mengalokasikan Rp30 miliar untuk pembangunan jalan di Binjai Hulu. Ada belasan kilometer yang akan ditangani,” tuturnya.

Pembangunan infrastruktur juga berlanjut di Ketungau Tengah. Tahun ini, pemerintah daerah mengerjakan tiga jembatan untuk memperbaiki konektivitas wilayah. Penyelesaian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) turut menjadi perhatian.

Bala mengajak seluruh pihak menjaga kekompakan sembari Pemkab melanjutkan komunikasi dengan pemerintah pusat dan Malaysia agar PLBN segera diselesaikan dan kawasan perbatasan di negara tetangga dibuka secara resmi.

“Kita harus tetap bersatu dan bersemangat. Masyarakat sudah memberikan dukungan. Kami terus berupaya agar pemerintah pusat menuntaskan PLBN dan Malaysia membuka kawasan perbatasannya secara resmi,” ungkap Bala.

Menurutnya, pembangunan akses jalan, jembatan, dan PLBN saling berkaitan dalam membuka keterisolasian kawasan. Infrastruktur memadai diharapkan memperlancar mobilitas warga serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan setempat di sejumlah kecamatan tersebut.