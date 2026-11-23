PONTIANAK POST - Masyarakat Kecamatan Serawai diharapkan memiliki akses transportasi langsung dari wilayah Kabupaten Sintang tanpa harus melewati Kabupaten Melawi. Harapan tersebut disampaikan Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat bertemu Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dengan mengusulkan peningkatan jalan Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu, menuju Nanga Serawai, Kecamatan Serawai.

Bala mengatakan, ruas jalan tersebut merupakan akses penting yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi jalan yang lebih baik akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan kebutuhan pokok.

“Selama ini, kalau hendak menuju Serawai, masyarakat Sintang harus melewati wilayah Kabupaten Melawi. Karena itu, kami berharap jalan dari Nanga Tebidah menuju Nanga Serawai dapat ditingkatkan agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah,” ungkap Bala di Sintang, Jumat (20/11).

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Ia menjelaskan, panjangnya jaringan jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Sintang menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi standar kemantapan seluruh ruas. Untuk itu, diperlukan penanganan secara bertahap disertai pemeliharaan rutin agar jalan tetap bisa digunakan masyarakat.

Selain peningkatan jalan, Bala juga meminta pemerintah provinsi mengaktifkan kembali Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ). Keberadaan unit tersebut dinilai penting untuk mempercepat identifikasi kerusakan sekaligus memastikan pemeliharaan jalan berjalan berkesinambungan.

Advertisement “Saya berharap UPJJ dapat kembali beroperasi sehingga penanganan kerusakan jalan provinsi lebih terarah dan seluruh ruas tetap fungsional. Kami juga meminta perhatian khusus untuk peningkatan jalan Nanga Tebidah menuju Nanga Serawai,” katanya.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan bahwa seluruh UPJJ telah kembali diaktifkan. Wilayah kerja unit tersebut dibagi menjadi empat bagian untuk mempercepat penanganan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat.

Norsan mengatakan, pemerintah provinsi saat ini juga sedang mengerjakan peningkatan jalan Semubuk menuju Sintang.

“Sekarang UPJJ sudah kami bagi menjadi empat wilayah. Salah satu pekerjaan yang sedang berlangsung adalah peningkatan jalan Semubuk menuju Sintang. Hari ini saya juga akan melihat langsung proses pengerjaannya,” jelas Norsan.