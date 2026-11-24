PONTIANAK POST - Sebanyak 17 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang perikanan mengikuti bazar produk ikan dan turunannya di Kabupaten Sintang. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 23–25 November 2026, tersebut diselenggarakan secara mandiri tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengatakan bazar itu menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha lokal sekaligus bagian dari peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026.

"Lapak UMKM yang ada ini menghadirkan beragam komoditas, mulai dari ikan segar, makanan olahan, kuliner berbahan dasar ikan hingga sayuran," ujar Lili.

Melalui bazar, pelaku usaha dapat memperkenalkan ragam olahan kepada calon pembeli, sedangkan masyarakat lebih mengenal pilihan pangan berbasis ikan dari usaha setempat secara langsung.

Menurut Lili, pelaksanaan Harkannas tahun ini mengusung tema “Pangan Biru untuk Indonesia Maju”. Tema tersebut mengajak masyarakat melihat sumber daya perikanan sebagai bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan, memperbaiki kualitas gizi, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi.

Advertisement “Tema ini mengingatkan kita bahwa kekayaan perikanan perlu dimanfaatkan secara maksimal, tetapi tetap dengan cara yang bijaksana dan berkelanjutan. Pengelolaan yang tepat akan membantu memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan gizi masyarakat, sekaligus memberi manfaat ekonomi,” jelasnya.

Ia menerangkan, bazar tersebut berawal dari gagasan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) bersama para pelaku UMKM perikanan. Usulan itu kemudian ditindaklanjuti dinas dengan memfasilitasi kegiatan, meskipun tidak tersedia pembiayaan dari APBD.

“Seluruh rangkaian kegiatan kami laksanakan secara mandiri. Para peserta juga tidak dipungut biaya, sebab kami memahami bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir dan membantu UMKM mengembangkan usahanya,” kata Lili.

Ia berharap bazar tersebut dapat memperluas pengenalan produk lokal dan meningkatkan minat masyarakat terhadap konsumsi ikan. Dukungan konsumen, menurutnya, turut menentukan keberlangsungan usaha nelayan, pembudidaya, serta pengolah hasil perikanan.