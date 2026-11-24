PONTIANAK POST - Potensi perikanan Kabupaten Sintang tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan dan budidaya, tetapi juga pengolahan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, pengembangan produk lokal dan kebiasaan mengonsumsi ikan perlu berjalan beriringan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Niko Dimus, mengajak masyarakat meningkatkan konsumsi ikan sekaligus mendukung produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat. Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka Bazar Aneka Produk Ikan dan Turunannya di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Senin (23/11).

Niko mengatakan, Sintang memiliki sumber daya perikanan yang beragam, mulai dari kegiatan budidaya hingga penangkapan ikan. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dikembangkan agar memberikan dampak ekonomi bagi nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha pengolahan.

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“Potensi perikanan yang kita miliki harus terus dikembangkan. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan UMKM yang bergerak dalam usaha perikanan,” ujarnya.

Ia menyambut baik bazar yang mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat sebagai konsumen. Menurut Niko, kegiatan seperti ini dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus memperluas pemasaran hasil olahan ikan.

Advertisement “Saya mengajak masyarakat membiasakan diri mengonsumsi ikan dan memilih produk lokal. Dukungan bersama diperlukan agar sektor perikanan semakin produktif, inovatif, serta mampu berkembang secara berkelanjutan,” katanya.

Niko berharap peringatan Harkannas tahun ini memperkuat perhatian terhadap pengembangan perikanan daerah. Ia juga berharap kegiatan bazar mendapat kunjungan masyarakat sehingga produk yang ditawarkan pelaku UMKM semakin dikenal.