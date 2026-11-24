PONTIANAK POST - Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang diminta mematuhi setiap kesepakatan yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting agar keberadaan perusahaan tidak mengabaikan ketentuan pemerintah maupun kepentingan masyarakat petani sawit.

Ketua Forum Komunikasi Petani Sawit Kabupaten Sintang, Markus Jembari, menegaskan seluruh perusahaan harus menjalankan hasil kesepakatan dalam pertemuan yang difasilitasi Bupati Sintang.

"Kehadiran kepala daerah dalam memimpin pembahasan menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk menghormati dan melaksanakan keputusan yang dihasilkan," ujar Markus di Sintang kemarin.

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Ia mengatakan, perusahaan tidak seharusnya menganggap kesepakatan tersebut sekadar hasil pertemuan tanpa kewajiban untuk menindaklanjutinya. Setiap ketentuan yang telah dibahas bersama pemerintah daerah harus menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas perkebunan.

“Pertemuan ini dilaksanakan atas undangan Bupati sebagai kepala daerah. Karena itu, apa pun keputusan yang sudah disepakati harus dihormati dan dijalankan oleh seluruh pihak, termasuk perusahaan. Tidak boleh ada pihak yang mengabaikan hasil kesepakatan tersebut,” tegas Markus.

Advertisement Ia menjelaskan, pertemuan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperjelas kembali aturan pemerintah daerah yang harus dipatuhi oleh perusahaan perkebunan. Forum Komunikasi Petani Sawit, lanjutnya, ingin memastikan ketentuan yang telah dibuat tidak berhenti sebatas kebijakan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.

Markus juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan seluruh pihak mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, perusahaan tidak boleh bertindak seolah-olah memiliki kekuasaan untuk menentukan aturan sendiri.

“Kami dari kalangan petani sawit ingin mempertegas bahwa aturan pemerintah daerah wajib dilaksanakan. Kalau masih ada perusahaan yang tidak menjalankannya, persoalan ini tidak bisa terus dianggap biasa. Pemerintah harus dihormati dan ketentuannya dipatuhi,” ungkapnya.