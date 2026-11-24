PONTIANAK POST - Banjir yang melanda Desa Nanga Masau, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Selasa (24/11), menyebabkan hampir separuh rumah warga terendam. Air terus meninggi sejak pagi dan memaksa sejumlah keluarga menyelamatkan diri ke kawasan yang lebih tinggi.

Ega, satu di antara warga, mengatakan air mulai memasuki permukiman sekitar pukul 05.00 WIB. Dalam waktu singkat, ketinggian air meningkat hingga mencapai pinggang orang dewasa saat masuk ke dalam rumah.

“Air datang sangat cepat. Awalnya belum terlalu tinggi, tetapi tidak lama kemudian sudah masuk rumah dan mencapai pinggang orang dewasa,” ungkap Ega.

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Menurutnya, genangan masih bertambah hingga siang hari. Warga pun memilih meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang lebih aman. “Kami memilih pindah ke lokasi yang lebih tinggi karena air terus naik,” katanya.

Sekretaris Desa Nanga Masau, Lorensius, menyebut banjir kali ini menjadi yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Hingga Selasa siang, air belum menunjukkan tanda-tanda surut. Bahkan, ketinggian genangan di sejumlah rumah dilaporkan hampir tiga meter dari permukaan lantai.

Advertisement “Air sampai sekarang masih naik. Sepertinya ini banjir paling besar selama kurang lebih tiga tahun terakhir. Di beberapa rumah, ketinggiannya sudah hampir tiga meter dari lantai,” jelas Lorensius.

Dampak banjir juga meluas ke fasilitas umum. Sejumlah bangunan pendidikan, termasuk sekolah dasar (SD) dan pendidikan anak usia dini (PAUD), telah terendam. Dua rumah ibadah, yakni Gereja GKII dan gereja Katolik di desa tersebut, turut terdampak.

Lorensius memperkirakan sekitar 50 persen rumah di Nanga Masau telah dimasuki air. Berdasarkan pendataan sementara, jumlahnya diperkirakan mencapai 180 rumah, termasuk bangunan yang berada di sekitar permukiman utama, kawasan ladang, dan kebun karet. Namun, pemerintah desa belum memperoleh angka pasti warga terdampak.

Sejauh ini belum dibentuk lokasi pengungsian. Beberapa keluarga mulai mengemasi barang dan menumpang di rumah kerabat yang berada di dataran lebih tinggi.