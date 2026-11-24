PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan status siaga bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor (Batingsor) mulai 24 November 2026 hingga 24 Januari 2027. Penetapan tersebut disertai peningkatan kewaspadaan seluruh wilayah, menyusul laporan banjir yang saat ini berasal dari Kecamatan Kayan Hulu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan keputusan itu dibahas dalam rapat evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus penetapan status siaga Batingsor. Melalui status tersebut, pemerintah daerah mengingatkan jajaran kecamatan dan masyarakat untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem.

“Untuk sementara, laporan banjir yang kami terima baru berasal dari Kecamatan Kayan Hulu. Namun, seluruh camat harus meningkatkan kewaspadaan dini terhadap hujan dengan intensitas tinggi, luapan sungai, maupun kiriman air dari wilayah hulu,” ujar Kusnidar, Selasa (24/11).

Ia menjelaskan, warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai perlu memperhatikan perkembangan kondisi air dan segera mengantisipasi kemungkinan kenaikan permukaan sungai. Kewaspadaan juga diperlukan terhadap ancaman angin puting beliung yang dapat terjadi saat cuaca berubah.

Kusnidar mengingatkan masyarakat agar tidak berlindung di lokasi yang berisiko ketika angin kencang terjadi. Pepohonan, papan reklame, dan baliho perlu dihindari karena berpotensi roboh atau tumbang dan membahayakan keselamatan warga.

Advertisement “Ketika hujan deras disertai angin kencang, masyarakat sebaiknya mencari tempat yang lebih aman. Jangan berteduh di bawah pohon atau dekat papan reklame maupun baliho,” ungkap Kusnidar.

Selain kesiapsiagaan individu, pemerintah kecamatan hingga desa juga diminta melakukan langkah pencegahan di lingkungan masing-masing. Camat, lurah, dan kepala desa bersama warga diharapkan membersihkan drainase serta selokan agar aliran air tidak tersumbat sampah.

"Kebersihan saluran air menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Karena itu, upaya antisipasi perlu dilakukan sejak dini dan melibatkan masyarakat," tuturnya.