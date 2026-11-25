PONTIANAK POST - Penguatan kelembagaan adat menjadi tujuan utama kunjungan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, ke Kabupaten Sintang. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk berbagi informasi, pengalaman, serta mencari referensi pengembangan organisasi adat bersama Pemerintah Kabupaten Sintang dan DAD Sintang.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Yustinus J, menyambut kunjungan itu sebagai ruang untuk mempererat hubungan antarlembaga adat dari wilayah berbeda.

“Kunjungan ini menjadi kesempatan untuk menjalin persaudaraan, membuka komunikasi, dan saling berbagi pengalaman. Hubungan antarlembaga adat lintas kabupaten bahkan lintas provinsi perlu terus dibangun,” kata Yustinus, Selasa (24/11).

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Ketua DAD Murung Raya, Perdie M Yoseph, mengatakan, "Secara geografis, Murung Raya memiliki wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu di Kalimantan Barat."

Ia menyebut wilayah barat Murung Raya berbatasan dengan Sintang, tepatnya di sekitar Desa Deme dan Desa Pahangan, Kecamatan Ambalau. Kedekatan wilayah tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk membangun hubungan dan saling mengenal antarlembaga adat.