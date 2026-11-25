PONTIANAK POST - Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Agung Gumiwang, mengusulkan penanganan sejumlah ruas jalan penghubung antarkecamatan di Kabupaten Sintang kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Usulan tersebut disampaikan saat dirinya bersilaturahmi dan berdiskusi langsung dengan gubernur terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan Barat.

Agung mengatakan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan persoalan akses transportasi yang masih dihadapi masyarakat Sintang, khususnya di Kecamatan Ketungau Hulu dan Serawai. Kedua wilayah itu hingga kini masih bergantung pada akses jalan yang melintasi kabupaten lain untuk mencapai pusat Kabupaten Sintang.

“Dalam pertemuan itu kami membicarakan berbagai hal, termasuk perkembangan pembangunan Kalimantan Barat selama dua tahun terakhir serta program yang akan dilaksanakan ke depan. Saya juga menyampaikan beberapa persoalan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian pemerintah provinsi,” ujarnya.

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Ia menjelaskan, masyarakat yang hendak menuju Kecamatan Ketungau Hulu dari Kota Sintang harus melewati wilayah Kabupaten Sanggau, tepatnya kawasan Balai.

"Kondisi serupa juga dialami masyarakat yang menuju Kecamatan Serawai karena akses perjalanan masih harus melintasi ruas jalan di wilayah Kabupaten Melawi," jelas Agung.

Advertisement Agung juga menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar konektivitas antarwilayah di Kabupaten Sintang semakin baik. Karena itu, ia meminta gubernur melihat kemungkinan tindak lanjut terhadap ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Harapan kami, persoalan akses jalan ini bisa mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Respons gubernur cukup positif dan beliau menyambut baik masukan yang kami sampaikan,” tuturnya.

Selain persoalan pembangunan, Agung turut menyinggung peran media massa dalam kehidupan masyarakat. Ia berharap media tidak hanya menjadi saluran penyampaian informasi, tetapi juga berkontribusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberitaan yang mencerdaskan.

Ia mengajak insan pers menyajikan informasi secara objektif, berimbang, serta menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks.