PONTIANAK POST – Banjir yang melanda Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, tidak hanya merendam sekitar 180 rumah warga di Desa Nanga Masau, tetapi juga sejumlah fasilitas umum. Di tengah kondisi air yang terus meningkat, Polres Sintang membuka posko pelayanan kesehatan di Desa Entogong untuk membantu warga terdampak, Selasa (24/11).

Melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sie Dokkes), Polres Sintang memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada warga dari sejumlah desa terdampak banjir. Pelayanan dipimpin Ps. Kasi Dokkes Polres Sintang Aipda Tyas Heru Magiri bersama personel Sie Dokkes.

Advertisement Petugas melayani warga yang mengalami keluhan kesehatan sekaligus memberikan penanganan awal selama banjir belum surut. Posko tersebut didirikan untuk mendekatkan akses pelayanan medis kepada masyarakat di tengah kondisi bencana.

Sementara itu, banjir di Desa Nanga Masau mulai memasuki permukiman sekitar pukul 05.00 WIB. Dalam hitungan jam, air naik hingga mencapai pinggang orang dewasa di dalam rumah. Ketinggian air di sejumlah rumah bahkan mendekati tiga meter dari lantai.

Ega, warga Nanga Masau, mengatakan kenaikan air berlangsung sangat cepat sehingga warga tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan barang-barang.

Advertisement "Air datang sangat cepat. Awalnya belum terlalu tinggi, tetapi tidak lama kemudian sudah masuk rumah dan mencapai pinggang orang dewasa," ungkap Ega.

Hingga Selasa siang, air masih terus meningkat. Sejumlah keluarga memilih meninggalkan rumah dan berpindah ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari banjir.

Sekretaris Desa Nanga Masau Lorensius mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam sekitar tiga tahun terakhir. Ketinggian air di beberapa rumah bahkan hampir tiga meter dari permukaan lantai.

"Air sampai sekarang masih naik. Sepertinya ini banjir paling besar selama kurang lebih tiga tahun terakhir. Di beberapa rumah, ketinggiannya sudah hampir tiga meter dari lantai," jelasnya.