PONTIANAK POST - Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang terus berkomitmen menjaga hubungan dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya melestarikan adat istiadat serta kebudayaan Dayak. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Sintang agar tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat.

Sekretaris DAD Kabupaten Sintang, Ensawing, mengatakan organisasi adat memiliki struktur kelembagaan yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan desa.

"Saat ini terdapat 14 DAD kecamatan di Kabupaten Sintang yang menjadi bagian dari jaringan kelembagaan adat bersama para temenggung suku dan temenggung desa," ujar Ensawing di Sintang kemarin.

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Ia menyatakan, keberadaan struktur tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat serta mempererat hubungan antarmasyarakat Dayak.

"Di Kabupaten Sintang terdapat 14 DAD kecamatan, kemudian ada temenggung suku dan temenggung desa. Seluruh unsur kelembagaan adat ini menjadi bagian penting dalam menjaga eksistensi adat dan budaya Dayak di tengah masyarakat," jelas Ensawing.

Advertisement Ensawing menambahkan, salah satu kegiatan rutin yang menjadi bentuk nyata pelestarian budaya Dayak adalah penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak setiap tahun. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya kepada generasi muda maupun masyarakat luas.