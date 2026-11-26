PONTIANAK POST - Sebanyak 10 ASN menerima SK penugasan tersebut. Mereka terdiri dari delapan kepala sekolah dasar (SD) negeri dan dua kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni menuturkan pengelolaan anggaran pendidikan secara transparan dan akuntabel menjadi satu diantara tanggung jawab yang harus diperhatikan para kepala sekolah dalam menjalankan tugas barunya.

Roni meminta, para kepala sekolah segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi dan kerja sama menjadi modal penting untuk menjalankan kepemimpinan di satuan pendidikan.

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“Kepala sekolah harus mampu membangun hubungan kerja yang baik dengan seluruh guru maupun komite sekolah. Jangan bekerja sendiri, tetapi ciptakan kebersamaan agar setiap program pendidikan dapat berjalan sesuai tujuan,” pesannya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah membawa tanggung jawab dalam mengelola berbagai sumber daya pendidikan, termasuk anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Penggunaan anggaran tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan dengan mengedepankan keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Advertisement “Setiap penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kelola dana BOSP secara transparan, tertib, dan sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik,” tuturnya.

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