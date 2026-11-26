10 ASN Ditugaskan Jadi Kepala Sekolah di Sintang, Ini Pesan Penting Disdikbud soal Dana BOSP
PONTIANAK POST - Sebanyak 10 ASN menerima SK penugasan tersebut. Mereka terdiri dari delapan kepala sekolah dasar (SD) negeri dan dua kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni menuturkan pengelolaan anggaran pendidikan secara transparan dan akuntabel menjadi satu diantara tanggung jawab yang harus diperhatikan para kepala sekolah dalam menjalankan tugas barunya.
Roni meminta, para kepala sekolah segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi dan kerja sama menjadi modal penting untuk menjalankan kepemimpinan di satuan pendidikan.
Baca Juga: Ada 14 DAD Kecamatan di Sintang, Begini Upaya Menjaga Adat dan Budaya Dayak agar Tetap Lestari
“Kepala sekolah harus mampu membangun hubungan kerja yang baik dengan seluruh guru maupun komite sekolah. Jangan bekerja sendiri, tetapi ciptakan kebersamaan agar setiap program pendidikan dapat berjalan sesuai tujuan,” pesannya.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah membawa tanggung jawab dalam mengelola berbagai sumber daya pendidikan, termasuk anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Penggunaan anggaran tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan dengan mengedepankan keterbukaan dan pertanggungjawaban.
“Setiap penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kelola dana BOSP secara transparan, tertib, dan sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik,” tuturnya.
Selain aspek administrasi, Roni menekankan pentingnya perhatian terhadap kualitas lingkungan belajar. Sekolah diharapkan menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan kreativitas dan inovasi. Ia berharap penugasan baru tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja dan tanggung jawab dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Sintang. (nda)