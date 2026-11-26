PONTIANAK POST - Pelaksanaan survei akreditasi RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang diharapkan tidak sekadar menghasilkan predikat penilaian, tetapi mampu membawa perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien harus menjadi komitmen yang diterapkan secara berkelanjutan dalam setiap aktivitas rumah sakit.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar, menyampaikan hal tersebut saat membuka pelaksanaan survei akreditasi RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang. Ia meyakini jajaran manajemen rumah sakit telah mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh tahapan penilaian.

Menurut Ahyarudin, rumah sakit daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat. Karena itu, standar pelayanan dan keselamatan pasien tidak boleh hanya diperhatikan ketika menghadapi proses akreditasi.

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“Mutu pelayanan harus menjadi budaya kerja yang dijalankan setiap hari. Bukan hanya dipersiapkan ketika ada survei, tetapi benar-benar diterapkan dalam seluruh proses pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ahyarudin, Selasa (24/11).

Akreditasi merupakan sarana untuk mengukur penerapan standar pelayanan, kualitas tata kelola, serta upaya rumah sakit dalam melindungi keselamatan pasien. Namun, keberhasilan sesungguhnya terlihat dari kemampuan rumah sakit menindaklanjuti hasil evaluasi menjadi pembenahan yang terukur.

Advertisement “Status akreditasi bukanlah garis akhir. Hal terpenting adalah bagaimana setiap rekomendasi menghasilkan peningkatan pelayanan sehingga rumah sakit semakin profesional dan mendapat kepercayaan masyarakat,” katanya.