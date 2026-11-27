PONTIANAK POST - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mempersiapkan proses Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sintang. Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi fasilitasi PAW yang membahas mekanisme, persyaratan hingga prosedur administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Media Center KPU Kabupaten Sintang tersebut dibuka langsung Ketua KPU Kabupaten Sintang, Edy Susanto.

"Rapat ini menjadi ruang penyamaan pemahaman bagi pihak-pihak terkait agar pelaksanaan PAW dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku," ujar Edy, Kamis (26/11).

Edy menjelaskan, pemahaman terhadap regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan PAW dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Sebab, proses pergantian anggota legislatif tidak hanya berkaitan dengan pengusulan nama pengganti, tetapi juga harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan.

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"Melalui penyampaian materi ini, peserta memperoleh penjelasan mengenai tata cara, tahapan, serta berbagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan PAW. Dengan demikian, prosesnya dapat berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, menjelaskan keterlibatan dan komunikasi antarpihak menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sebelum usulan diproses lebih lanjut.