PONTIANAK POST - Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menuturkan sejak 2025 pemerintah membuka kesempatan bagi guru yang belum berpendidikan Diploma IV atau sarjana untuk melanjutkan pendidikan melalui program peningkatan kualifikasi.

"Selain itu, pelatihan juga diberikan dalam bidang pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding, kecerdasan artifisial, STEM, bahasa Inggris dan kepemimpinan sekolah," ujar Bala pada peringatan Hari Guru Nasional, Rabu (25/11) kemarin.

Ia juga menuturkan, berdasarkan pidato dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, pemerintah telah berencana meningkatkan kesejahteraan guru melalui perubahan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes ulang. Selain itu, guru PPPK juga diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), termasuk guru non-ASN berusia di bawah 35 tahun.

Advertisement Baca Juga: KPU Sintang Matangkan Proses PAW Anggota DPRD, Ini yang Dibahas Bersama Pemkab dan Lembaga Terkait

“Guru PPPK paruh waktu nantinya akan kita upayakan beralih menjadi PPPK penuh waktu tanpa harus mengikuti tes kembali. Guru PPPK juga memiliki peluang mengikuti seleksi CPNS. Begitu pula guru non-ASN yang usianya belum mencapai 35 tahun dapat mengikuti seleksi tersebut. Bagi yang belum berhasil, kesempatan untuk tetap bekerja hingga purna tugas tetap terbuka,” jelas Bala.

Selain persoalan kesejahteraan, Bala mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas guru dalam menjalankan tugas pendidikan. Menurutnya, seorang pendidik tidak boleh berhenti belajar karena proses pembelajaran juga memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi guru.

Advertisement “Guru sesungguhnya merupakan pembelajar sepanjang hayat. Pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui pelatihan, tetapi juga dari pengalaman selama mengajar dan interaksi bersama murid. Prinsip mengajar untuk belajar harus menjadi bagian dari kehidupan seorang pendidik,” ungkapnya.