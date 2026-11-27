Warga Kebarau Terdampak Banjir, Kapolres Sintang Hadir Membawa Bantuan dan Pelayanan Kesehatan
PONTIANAK POST - Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno membawa bantuan sosial beserta tim kesehatan untuk memberikan pemeriksaan dan pelayanan medis kepada warga terdampak banjir di Desa Kebarau, Kecamatan Kayan Hulu. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat menghadapi dampak bencana sekaligus memastikan kondisi kesehatan warga tetap mendapat perhatian.
Dalam kunjungannya, Kapolres melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak banjir. Ia juga menyerahkan bantuan kepada warga sebagai bentuk dukungan untuk membantu meringankan beban mereka di tengah situasi sulit.
"Selain bantuan sosial, pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Tim kesehatan yang turut dibawa memberikan pemeriksaan kepada masyarakat guna mengetahui kondisi kesehatan warga setelah terdampak banjir," ujar Budi, Kamis (26/11).
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Budi menuturkan, langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan meskipun berada dalam situasi bencana. Terlebih, kondisi lingkungan yang terdampak banjir berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan apabila tidak mendapat perhatian.
“Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa mereka tidak menghadapi situasi ini sendirian. Kehadiran kami di sini untuk melihat langsung keadaan warga, menyalurkan bantuan, sekaligus memberikan pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Menurutnya, peninjauan langsung diperlukan agar kondisi masyarakat dapat diketahui secara nyata. Dengan demikian, bantuan dan pelayanan yang diberikan dapat menyesuaikan kebutuhan warga di lokasi terdampak.
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“Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan, mudah-mudahan bisa membantu menjaga kondisi warga agar tetap sehat selama menghadapi banjir,” katanya. (nda)