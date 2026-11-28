PONTIANAK POST - Pelajar tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Sintang mulai diperkenalkan dengan peluang berkarier sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Salah satunya melalui sosialisasi penerimaan calon prajurit golongan Bintara dan Tamtama Tahun Anggaran 2027 yang dilaksanakan di SMK Nurul Ma’arif Sintang.

Pasi Pers Kodim Sintang, Kapten Inf Witono, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan upaya memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai kesempatan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui institusi TNI AD.

Menurutnya, informasi mengenai penerimaan prajurit perlu disampaikan sejak dini agar para pelajar yang memiliki cita-cita menjadi anggota TNI dapat mempersiapkan diri secara lebih matang.

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"Kami ingin memberikan gambaran kepada para siswa mengenai proses penerimaan prajurit TNI AD, khususnya untuk golongan Bintara dan Tamtama. Dengan mengetahui informasi ini lebih awal, mereka memiliki kesempatan mempersiapkan berbagai persyaratan yang diperlukan," ujar Witono, Jumat (27/11).

Witono menjelaskan, persiapan untuk mengikuti seleksi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga mencakup kesiapan fisik, kondisi kesehatan, serta mental.

Advertisement "Seluruh aspek tersebut perlu diperhatikan oleh calon peserta agar dapat mengikuti setiap tahapan seleksi dengan baik," ungkapnya.

Ia berharap para siswa yang berminat dapat mulai membangun kedisiplinan, menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran tubuh, serta mengembangkan kemampuan belajar sebagai bekal menghadapi proses seleksi penerimaan tahun 2027. Selain menyampaikan informasi rekrutmen, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan karakter generasi muda. Melalui pengenalan lingkungan militer, para pelajar diharapkan memiliki semangat nasionalisme, jiwa patriotisme, dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.