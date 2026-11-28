PONTIANAK POST - Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala berpesan kepada anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sintang agar menjaga kesehatan, keselamatan, dan kekompakan selama mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PWRI tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Kabupaten Mempawah.

Pesan tersebut disampaikan Bala saat melepas keberangkatan rombongan PWRI Sintang di Halaman Rumah Adat Melayu, Jalan YC Oevang Oeray, Kamis (26/11). Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat serta kembali ke Sintang dalam keadaan sehat dan selamat.

Bala mengaku bangga melihat para anggota PWRI yang masih memiliki semangat untuk aktif dalam kegiatan organisasi meskipun telah memasuki usia lanjut. Menurutnya, para anggota PWRI merupakan sosok yang memiliki perjalanan panjang dalam pengabdian, baik ketika menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan maupun bekerja di berbagai bidang lainnya.

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"Keanggotaan dalam PWRI merupakan kebanggaan tersendiri. Bapak dan Ibu telah melewati perjalanan panjang dalam kehidupan dan pengabdian. Karena itu, kesempatan untuk tetap berkumpul, beraktivitas, dan berorganisasi patut disyukuri," ujarnya.

Ia menilai, bertambahnya usia bukan alasan untuk berhenti melakukan kegiatan bermanfaat. Sebaliknya, kebersamaan dalam organisasi dapat menjadi sarana menjaga kesehatan, mempererat hubungan persaudaraan, sekaligus mempertahankan semangat dalam menjalani kehidupan.

Advertisement Bala juga mengingatkan agar perjalanan menuju Mempawah dimanfaatkan sebagai kesempatan mempererat hubungan antarsesama anggota. Menurutnya, kegiatan peringatan hari jadi organisasi bukan sekadar menghadiri acara, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali menjalin komunikasi dan mengenang kebersamaan.

"Jangan lupa, keluarga, anak, dan cucu di rumah tentu menantikan kepulangan Bapak dan Ibu. Ikuti seluruh kegiatan dengan baik, jaga kekompakan, dan tunjukkan bahwa PWRI Sintang mampu membawa nama baik daerah," pesannya.

Bala berharap para anggota PWRI terus menjaga semangat kebersamaan dan menjadi contoh positif bagi generasi muda.