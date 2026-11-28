PONTIANAK POST - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sintang menyuarakan harapan agar seluruh guru dan tenaga kependidikan, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu, dapat memperoleh status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kepastian pendapatan, jenjang karier, serta perlindungan profesi yang jelas.

Ketua PGRI Kabupaten Sintang, Yustinus J, mengatakan kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian tenaga pendidik perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, guru dan tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia sehingga sudah semestinya memperoleh jaminan kesejahteraan dan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan status di antara guru dan tenaga kependidikan. Mereka yang saat ini berstatus PPPK maupun PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat memperoleh kepastian sebagai ASN, dengan penghasilan, pengembangan karier, serta perlindungan profesi yang terjamin," ujar Yustinus di Sintang kemarin.

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Yustinus menyebut pengakuan pemerintah terhadap profesi guru dan dosen sebagai bagian penting dalam pembangunan pendidikan nasional patut diapresiasi. PGRI juga menaruh harapan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan dapat terus direalisasikan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas berbagai langkah yang telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Harapan kami, program-program tersebut tidak berhenti, tetapi terus dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan," katanya.

Advertisement Selain persoalan kesejahteraan, Yustinus turut menyoroti perlunya jaminan keamanan bagi guru ketika menjalankan tugas profesional. Kasus kekerasan terhadap guru hingga persoalan yang berujung pada proses hukum menunjukkan pentingnya perhatian serius terhadap perlindungan tenaga pendidik.