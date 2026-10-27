iPhone 18e Disebut Meluncur pada 2027 Bawa Chip A20 2nm dan Kamera 48MP, Ini Bocoran Lengkapnya

PONTIANAK POST - iPhone 18e dikabarkan tetap menggunakan layar OLED 60Hz berukuran 6,12 inci. Ponsel yang disebut akan menjadi model iPhone paling terjangkau dalam lini tersebut juga dirumorkan membawa chip A20 berbasis proses 2nm dan kamera depan 24MP.

Informasi ini berasal dari Digital Chat Station, pembocor yang sebelumnya juga mengungkap spesifikasi layar iPhone 18e. Bocoran terbarunya kembali menyebut penggunaan panel LTPS dengan refresh rate 60Hz.

Advertisement Jika informasi tersebut akurat, iPhone 18e tidak akan mendapatkan refresh rate 120Hz yang dikabarkan hadir pada iPhone 18 dan iPhone Air 2 melalui layar LTPO.

Bocoran Chip dan Layar iPhone 18e

Digital Chat Station menyebut Apple akan membekali iPhone 18e dengan chip A20 berbasis proses 2nm. Chip tersebut diperkirakan menjadi peningkatan dari A19 berbasis proses 3nm yang digunakan pada iPhone 17e.

Advertisement iPhone 17e diluncurkan pada Maret dengan harga awal US$599 dan penyimpanan dasar 256GB. Ukuran layarnya mencapai 6,1 inci, sehingga layar iPhone 18e yang dirumorkan berukuran 6,12 inci hanya mengalami peningkatan tipis.

Meski demikian, bocoran tersebut belum menunjukkan adanya perubahan pada refresh rate layar. Apple sebelumnya juga mempertahankan layar 60Hz pada iPhone 17e.

Kamera Belakang 48MP dan Kamera Depan 24MP

Dari sisi fotografi, iPhone 18e disebut akan mempertahankan satu kamera belakang beresolusi 48MP, seperti yang digunakan pada iPhone 17e.

Perubahan yang mungkin hadir terdapat pada kamera depan. Menurut bocoran tersebut, Apple berpotensi meningkatkan resolusinya menjadi 24MP.

Namun, informasi mengenai konfigurasi kamera ini belum dikonfirmasi oleh Apple.