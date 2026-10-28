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Tekno

Harga Motorola Signature 27 Terungkap, Kamera Periskop 200 MP Jadi Andalan

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Motorola Signature 27. (GSMARENA)
Motorola Signature 27. (GSMARENA)

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PONTIANAK POST – Motorola kembali mencuri perhatian setelah dua ponsel yang dinantikan, Signature 27 dan Razr Flex, muncul di situs peritel Portugal, MegaPC.

Bukan hanya konfigurasi memorinya yang terungkap, harga yang tercantum juga memancing rasa penasaran, terutama karena Razr Flex diduga menjadi ponsel lipat dengan desain berbeda dari seri Razr sebelumnya.

Namun, informasi tersebut belum sepenuhnya final. Harga yang muncul masih berupa daftar peritel dan belum menjadi pengumuman resmi Motorola.

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Motorola Signature 27 Usung Kamera 200 MP

Dilansir dari GSMArena, Motorola Signature 27 tercantum dengan harga 1.594,90 euro untuk konfigurasi RAM 12 GB dan penyimpanan internal 512 GB.

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Jika dikonversi secara kasar, nilainya setara sekitar Rp28 juta, bergantung pada kurs. Perangkat dalam daftar tersebut menggunakan warna Pantone Coal Smoke, tetapi statusnya masih sementara tidak tersedia.

Dari sisi spesifikasi, ponsel ini disebut mengandalkan chipset Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Sektor fotografi menjadi salah satu daya tarik melalui kamera telefoto periskop 200 MP dan kamera utama 50 MP Sony Lytia 910.

Motorola juga menyematkan sistem audio yang disetel Bang & Olufsen, rangka aluminium kelas kedirgantaraan, kaca keramik, serta sistem pendinginan 3D vapor chamber.

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Razr Flex Muncul dengan Dua Pilihan Warna

Sementara itu, Motorola Razr Flex tercantum dalam warna Pantone Coriander dan Pantone Dark Botanical Garden.

Kedua versi membawa RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB, dengan harga masing-masing 1.510,90 euro atau sekitar Rp26 jutaan.

Perangkat ini dirumorkan mengusung desain lipat lebar menyerupai buku, berbeda dari ponsel lipat model clamshell yang selama ini identik dengan keluarga Razr.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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