Gamer Mobile Wajib Tahu, iQOO G1 Hadir dengan Joystick Hall Effect dan Desain Teleskopik

PONTIANAK POST – Pasar aksesori gaming mobile kembali kedatangan perangkat baru. iQOO resmi memperkenalkan G1, kontroler gaming teleskopik yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman bermain game di smartphone maupun tablet berukuran kecil.

Merujuk pada laporan Gizmochina (28/10), iQOO G1 dibanderol 499 yuan atau sekitar US$75. Perangkat ini dijadwalkan mulai dijual di China pada 4 November 2026.

Daya tarik utamanya terletak pada penggunaan joystick Hall Effect, tombol yang dapat dikustomisasi, serta desain modular yang memungkinkan pengguna menyesuaikan pegangan sesuai kebutuhan.

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Joystick Hall Effect Diklaim Lebih Tahan Lama

iQOO G1 menggunakan joystick Hall Effect dan pemicu linier yang dirancang untuk memberikan kontrol lebih presisi saat bermain game.

Advertisement Teknologi Hall Effect memanfaatkan sensor magnetik sehingga dapat mengurangi risiko stick drift, yakni kondisi ketika karakter atau bidikan bergerak sendiri meskipun joystick tidak disentuh.

Joystick tersebut dirancang untuk menahan hingga lima juta penggunaan.

Kontroler ini juga dilengkapi tombol ABXY berbasis microswitch, D-pad dengan respons taktil, serta dua tombol bahu tambahan L4 dan R4 yang bisa dikustomisasi untuk menjalankan aksi tertentu dalam permainan.

Pengguna turut mendapatkan tiga pilihan kepala joystick yang dapat diganti untuk menyesuaikan kenyamanan saat bermain.

Desain Teleskopik dan Dukungan Pengisian 15W

Dari sisi desain, iQOO G1 memiliki mekanisme teleskopik yang dapat memanjang hingga 211 mm. Ukuran tersebut memungkinkan kontroler digunakan bersama smartphone dan tablet kecil yang kompatibel.

iQOO menyediakan dua set pegangan magnetis yang bisa ditukar. Pegangan berukuran kecil mendukung portabilitas.