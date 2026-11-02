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Tekno

Samsung Galaxy Z Fold9 Siap Bikin iPhone Duo Ketar-ketir, Fitur Legendaris Ini Bakal Kembali!

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Penulis: Budi Miank
Samsung Galaxy Z Fold 9 dirumorkan membawa kamera 200 MP dan bodi lebih tipis sekitar 4,3 mm saat perangkat dibuka. (Ilustrasi)
Samsung Galaxy Z Fold9 dirumorkan menghadirkan kembali teknologi kamera bawah layar yang pernah digunakan pada seri Fold sebelumnya. (Ilustrasi)


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PONTIANAK POST - Samsung dikabarkan bakal menghidupkan kembali salah satu fitur khas ponsel lipatnya melalui Galaxy Z Fold9. Teknologi kamera bawah layar (under-display camera/UDC) disebut akan kembali hadir setelah absen selama dua generasi.

Jika rumor tersebut benar, Galaxy Z Fold9 berpotensi menjadi pesaing langsung iPhone Duo, ponsel lipat pertama Apple yang juga menggunakan kamera swafoto tersembunyi di balik layar bagian dalam.

Informasi ini pertama kali dilaporkan GSM Arena pada 31 Oktober 2026 berdasarkan bocoran seorang tipster di platform X.

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Samsung sebelumnya menggunakan kamera bawah layar pada Galaxy Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, dan Z Fold6. 

Teknologi tersebut memungkinkan layar bagian dalam tampil lebih bersih tanpa lubang kamera yang terlihat.

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Namun, Samsung meninggalkan teknologi itu pada Galaxy Z Fold7 dengan beralih ke kamera punch-hole biasa. Desain serupa juga dipertahankan pada Galaxy Z Fold8 dan Z Fold8 Ultra.

Kini, teknologi UDC dikabarkan bakal kembali pada generasi berikutnya. Tipster tersebut menyebut Samsung sedang menyiapkan perubahan internal besar, tetapi desain dan ketebalan perangkat tidak akan mengalami perubahan signifikan.

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Bocoran sebelumnya menyebut Galaxy Z Fold9 sedang dalam tahap pengembangan dengan target ketebalan 3,9 mm ketika dibuka dan 7,9 mm saat dilipat.

Samsung juga disebut ingin menjadikan perangkat tersebut sebagai pesaing langsung iPhone Duo. Ponsel lipat Apple itu menggunakan kamera swafoto bawah layar beresolusi 4 MP pada layar bagian dalam.

Meski demikian, informasi mengenai spesifikasi dan desain Galaxy Z Fold9 masih sebatas rumor dari satu sumber. 

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Editor : Budi Miank
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