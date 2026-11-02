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Tekno

Bukan Peluru, Senjata Ini Menyerang dengan Suara hingga 160 Desibel! Begini Cara Kerjanya

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Penulis: Budi Miank
Perangkat LRAD atau meriam suara dapat dipasang pada kendaraan polisi untuk menyampaikan peringatan jarak jauh.(Dok. AiTelly)
Perangkat LRAD atau meriam suara dapat dipasang pada kendaraan polisi untuk menyampaikan peringatan jarak jauh.(Dok. AiTelly)


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PONTIANAK POST - Senjata tidak selalu menggunakan peluru, ledakan, atau bahan peledak untuk melumpuhkan lawan. 

Militer dan kepolisian di sejumlah negara juga memanfaatkan teknologi berbasis gelombang suara yang dikenal sebagai Long Range Acoustic Device (LRAD).

Perangkat yang kerap dijuluki sound cannon atau meriam suara ini mampu memancarkan suara sangat keras dan terarah.

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 Selain digunakan untuk menyampaikan peringatan dari jarak jauh, LRAD juga dimanfaatkan untuk mengendalikan massa dan membubarkan kerumunan.

Menurut laporan SlashGear, teknologi tersebut dikembangkan setelah serangan terhadap kapal perang USS Cole pada 2000. 

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Tujuan awalnya adalah membantu kapal menyampaikan peringatan kepada pihak yang mendekat tanpa harus menggunakan senjata konvensional.

LRAD menggunakan susunan komponen yang disebut transduser piezoelektrik. Komponen tersebut mengubah energi listrik menjadi getaran yang menghasilkan gelombang suara.

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Berbeda dengan pengeras suara biasa yang menyebarkan suara ke berbagai arah, LRAD dirancang untuk mengarahkan suara dalam pancaran tertentu. Prinsip ini membuat pesan atau bunyi peringatan dapat terdengar dari jarak jauh.

Menurut produsen Genasys, sejumlah perangkat LRAD mampu menjangkau hingga sekitar 2.000 meter, bergantung pada model dan kondisi lingkungan.

Perangkat ini tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari unit portabel hingga sistem yang dipasang pada kendaraan, kapal, dan helikopter.

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Editor : Budi Miank
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