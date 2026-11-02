Usianya Lebih dari 250 Tahun! 5 Kapal Perang Tertua di Dunia Ini Ternyata Masih Berstatus Aktif

PONTIANAK POST - Kapal perang identik dengan teknologi modern, persenjataan canggih, dan kemampuan tempur tinggi.

Namun, sejumlah kapal militer di dunia justru memiliki usia puluhan hingga ratusan tahun dan masih mempertahankan status dinas aktif.

Beberapa di antaranya bahkan pernah terlibat dalam perang besar dan menjadi saksi perjalanan sejarah angkatan laut.

Advertisement Baca Juga: Militer Jepang Segera Tiba di Kalbar, Bawa Helikopter dan Kapal Perang untuk Bantu Tangani Karhutla

Meski tidak semuanya masih layak diterjunkan ke medan tempur modern, kapal-kapal tersebut tetap memiliki tempat khusus dalam armada negaranya.

Mengutip SlashGear, lima kapal militer tertua yang masih berstatus aktif atau tetap tercatat dalam dinas angkatan laut.

Advertisement 1. USS Nimitz, Kapal Induk Berusia Lebih dari 50 Tahun

USS Nimitz (CVN-68) resmi masuk dinas Angkatan Laut Amerika Serikat pada 3 Mei 1975. Kapal induk kelas Nimitz ini memiliki bobot benaman sekitar 100.000 ton.

Kapal tersebut pernah terlibat dalam berbagai operasi militer, termasuk Desert Storm, Iraqi Freedom, dan Enduring Freedom.

Meski telah berusia lebih dari setengah abad, Nimitz menjalani perombakan besar pada 2001 untuk memperbarui sistem dan kemampuannya. Angkatan Laut AS merencanakan pensiunnya pada 2027.

2. USS Blue Ridge, Pusat Komando Armada Ketujuh

USS Blue Ridge (LCC-19) mulai bertugas pada 14 November 1970. Kapal ini merupakan kapal komando amfibi sekaligus kapal bendera Armada Ketujuh AS.

Tugas utamanya bukan sekadar membawa persenjataan, melainkan menyediakan fasilitas komunikasi, kendali, dan koordinasi operasi militer.