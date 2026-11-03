Jet Tempur AI Terbaru Buatan AS Ini Tak Perlu Kapal Induk, X-BAT Bisa Terbang Tanpa Kendali Manusia

PONTIANAK POST - Amerika Serikat mengembangkan pesawat tempur tanpa awak berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama X-BAT.

Pesawat buatan perusahaan teknologi pertahanan Shield AI ini dirancang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal tanpa membutuhkan landasan pacu maupun kapal induk konvensional.

X-BAT dikembangkan untuk mendukung operasi militer di wilayah terpencil dan kawasan konflik.

Advertisement Baca Juga: Apa Bedanya Helikopter Black Hawk dan Seahawk? Ini Keunggulan Versi Angkatan Laut AS

Pesawat tersebut dapat diluncurkan dari kapal, pulau terpencil, hingga pangkalan sementara yang tidak memiliki fasilitas penerbangan permanen.

SlashGear melaporkan, X-BAT menggunakan sistem peluncur dan pendaratan khusus berbentuk kendaraan trailer.

Advertisement Mekanisme tersebut memungkinkan pesawat diposisikan secara vertikal sebelum diluncurkan ke udara.

Teknologi utama X-BAT adalah Hivemind, sistem otonomi buatan Shield AI yang dirancang untuk mengendalikan penerbangan tanpa pilot di dalam kokpit.

Shield AI mengklaim sistem tersebut memungkinkan X-BAT menjalankan misi ketika komunikasi terganggu atau sinyal navigasi satelit (GPS) tidak tersedia.

Pesawat ini juga dirancang beroperasi secara mandiri maupun berkelompok. Seorang komandan dapat mengendalikan beberapa unit X-BAT sekaligus, sementara masing-masing pesawat menjalankan tugasnya secara otonom.

Shield AI mencantumkan sejumlah spesifikasi yang cukup ambisius. X-BAT dirancang memiliki panjang sekitar 7,9 meter, bentang sayap 11,9 meter, serta kemampuan terbang di ketinggian lebih dari 15.240 meter.