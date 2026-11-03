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Tekno

Jet Tempur AI Terbaru Buatan AS Ini Tak Perlu Kapal Induk, X-BAT Bisa Terbang Tanpa Kendali Manusia

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Penulis: Budi Miank
Ilustrasi pesawat tempur tanpa awak X-BAT yang dikembangkan Shield AI dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal. (Ilustrasi Shield AI)
Ilustrasi pesawat tempur tanpa awak X-BAT yang dikembangkan Shield AI dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal. (Ilustrasi Shield AI)


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PONTIANAK POST - Amerika Serikat mengembangkan pesawat tempur tanpa awak berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama X-BAT. 

Pesawat buatan perusahaan teknologi pertahanan Shield AI ini dirancang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal tanpa membutuhkan landasan pacu maupun kapal induk konvensional.

X-BAT dikembangkan untuk mendukung operasi militer di wilayah terpencil dan kawasan konflik. 

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Pesawat tersebut dapat diluncurkan dari kapal, pulau terpencil, hingga pangkalan sementara yang tidak memiliki fasilitas penerbangan permanen.

SlashGear melaporkan, X-BAT menggunakan sistem peluncur dan pendaratan khusus berbentuk kendaraan trailer. 

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Mekanisme tersebut memungkinkan pesawat diposisikan secara vertikal sebelum diluncurkan ke udara.

Teknologi utama X-BAT adalah Hivemind, sistem otonomi buatan Shield AI yang dirancang untuk mengendalikan penerbangan tanpa pilot di dalam kokpit.

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Shield AI mengklaim sistem tersebut memungkinkan X-BAT menjalankan misi ketika komunikasi terganggu atau sinyal navigasi satelit (GPS) tidak tersedia.

Pesawat ini juga dirancang beroperasi secara mandiri maupun berkelompok. Seorang komandan dapat mengendalikan beberapa unit X-BAT sekaligus, sementara masing-masing pesawat menjalankan tugasnya secara otonom.

Shield AI mencantumkan sejumlah spesifikasi yang cukup ambisius. X-BAT dirancang memiliki panjang sekitar 7,9 meter, bentang sayap 11,9 meter, serta kemampuan terbang di ketinggian lebih dari 15.240 meter.

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Editor : Budi Miank
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