Oppo A7 Ultra Dikabarkan Hadir Desember 2026 dengan Baterai 12.000 mAh

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Oppo A7 Ultra

Advertisement PONTIANAK POST - Oppo dikabarkan tengah menyiapkan smartphone baru bernama Oppo A7 Ultra yang diperkirakan meluncur pada Desember 2026. Ponsel ini menjadi perhatian karena disebut membawa baterai berkapasitas hingga 12.000 mAh, lebih besar dibandingkan Oppo A7 Pro Max.

Informasi tersebut berasal dari pembocor teknologi Digital Chat Station melalui unggahan di Weibo pada 11 November 2026. Namun, Oppo belum mengonfirmasi nama perangkat, jadwal peluncuran, maupun spesifikasi yang beredar.

Oppo A7 Ultra Dikabarkan Mengusung Baterai 12.000 mAh

Menurut Digital Chat Station, perangkat baru Oppo tersebut masuk kategori smartphone dengan baterai berkapasitas 10.000 mAh ke atas. Kapasitasnya disebut bisa mencapai sekitar 12.000 mAh.

Bocoran tersebut diduga berkaitan dengan smartphone Oppo bernomor model PNC110 yang telah muncul dalam daftar sertifikasi di China. Informasi sebelumnya menyebut kapasitas terukur baterainya berada di kisaran 11.460 mAh hingga 11.640 mAh.

Angka 12.000 mAh kemungkinan merupakan kapasitas tipikal yang akan digunakan dalam pemasaran. Meski demikian, kapasitas final dan nama komersial perangkat tersebut masih perlu menunggu pengumuman resmi Oppo.

Desain Kamera Horizontal dan Layar Datar

Gambar perangkat PNC110 yang beredar melalui dokumen sertifikasi memperlihatkan desain ponsel berwarna ungu dengan modul kamera belakang berbentuk kapsul horizontal.

Modul tersebut memuat dua lensa kamera, lampu flash, serta tulisan "AI CAMERA SYSTEM". Logo Oppo ditempatkan di bagian bawah panel belakang.

Bagian depan menggunakan layar datar dengan kamera selfie berbentuk lubang di tengah atas layar. Pada sisi perangkat terlihat tombol volume dan tombol daya.

Dokumen sertifikasi juga menunjukkan dukungan jaringan 5G dan dua kartu SIM. Namun, belum ada informasi mengenai chipset, ukuran layar, resolusi kamera, maupun kecepatan pengisian daya.

Baterai Lebih Besar dari Oppo A7 Pro Max

Jika bocoran tersebut benar, Oppo A7 Ultra akan membawa kapasitas baterai lebih besar dibandingkan Oppo A7 Pro Max yang diperkenalkan di China pada 4 Agustus 2026.

Oppo A7 Pro Max mengandalkan baterai 10.000 mAh. Sementara itu, Oppo A7 Pro yang lebih dahulu hadir di keluarga A7 memiliki baterai berkapasitas 8.000 mAh.

Sebagai perbandingan, sejumlah model utama dalam seri Oppo A6 sebelumnya menggunakan baterai 7.000 mAh. Kehadiran A7 Ultra dengan kapasitas sekitar 12.000 mAh akan menjadi peningkatan besar pada lini ponsel tersebut.

Jadwal Peluncuran dan Spesifikasi Belum Dikonfirmasi

Digital Chat Station memperkirakan Oppo A7 Ultra akan diperkenalkan sekitar Desember 2026. Meski demikian, belum ada tanggal peluncuran resmi dari Oppo.

Informasi mengenai harga, chipset, layar, kamera, dan teknologi pengisian daya juga belum tersedia. Belum diketahui pula apakah perangkat ini akan dipasarkan di luar China.