Redmi Siapkan Baterai 12.000 mAh untuk HP Baru, Kapasitas 14.000 mAh Ikut Dievaluasi

Advertisement IIlustrasi - HP Redmi

PONTIANAK POST - Redmi dikabarkan menyiapkan baterai berkapasitas 12.000 mAh untuk smartphone kelas menengah atas.

Rencana produksi massal baterai tersebut disebut telah rampung, sementara perusahaan juga dikabarkan sedang mengevaluasi baterai dengan kapasitas lebih besar, yakni sekitar 13.000 mAh hingga 14.000 mAh.

Informasi itu berasal dari bocoran terbaru yang belum menyebutkan nama perangkat penerima baterai 12.000 mAh. Belum diketahui pula jadwal peluncuran maupun pasar tujuan smartphone tersebut.

Redmi Evaluasi Baterai hingga 14.000 mAh

Bocoran tersebut menyebut baterai 12.000 mAh telah menyelesaikan tahap perencanaan produksi massal dan ditujukan untuk ponsel kelas menengah hingga kelas atas.

Selain itu, Redmi disebut sedang menguji kemungkinan penggunaan baterai berkapasitas sekitar 13.000 mAh hingga 14.000 mAh. Jika pengembangan berjalan sesuai rencana, baterai tersebut berpotensi memasuki produksi massal pada 2027.

Meski demikian, rencana itu masih dalam tahap evaluasi. Belum ada kepastian bahwa baterai berkapasitas 13.000–14.000 mAh akan benar-benar digunakan pada smartphone komersial.

Bocoran juga belum mengungkap kecepatan pengisian daya, ketebalan perangkat, bobot, maupun harga ponsel yang akan menggunakan baterai 12.000 mAh.

Kapasitas Baterai Redmi Terus Meningkat

Redmi dalam beberapa bulan terakhir dikabarkan meningkatkan kapasitas baterai pada lini smartphone-nya.

Redmi Turbo 5 Max yang meluncur pada Januari 2026 membawa baterai 9.000 mAh. Kapasitas tersebut kemudian meningkat menjadi 10.000 mAh pada Redmi K100 yang diperkenalkan di China pada Oktober 2026.

Redmi K100 juga dibekali teknologi pengisian daya kabel 100W. Dengan baterai 12.000 mAh, kapasitas perangkat Redmi berikutnya berpotensi bertambah 3.000 mAh dibandingkan Redmi Turbo 5 Max dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

Redmi Turbo 6 Max dan Note 17 Pro Max Ikut Dirumorkan

Sebelum bocoran baterai 12.000 mAh muncul, sejumlah laporan juga mengaitkan kapasitas baterai besar dengan beberapa model Redmi lainnya.

Redmi Turbo 6 Max sebelumnya dirumorkan membawa baterai lebih dari 10.000 mAh. Sementara itu, Redmi Note 17 Pro Max pernah disebut akan menggunakan baterai sekitar 10.000 mAh.

Namun, bocoran terbaru belum memastikan apakah baterai 12.000 mAh tersebut akan digunakan pada salah satu dari kedua model itu atau perangkat lain.

Belum Ada Kepastian Peluncuran Global

Tahap perencanaan produksi massal baterai tidak otomatis menunjukkan bahwa smartphone terkait akan segera diluncurkan. Redmi juga belum mengumumkan jadwal peluncuran maupun spesifikasi perangkat yang akan menggunakan baterai tersebut.

Sebagai pembanding, Redmi K100 saat ini dipasarkan di China dengan harga awal sekitar 3.499 yuan atau setara 525 dolar AS. Perangkat tersebut juga belum mendapatkan kepastian peluncuran global.