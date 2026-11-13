iPhone 17 Pro Malah Anjlok Usai Apple Ubah Lagi Harga Trade In, Ini Penyebabnya

PONTIANAK POST - Harga sebuah iPhone ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan nilai jual kembalinya. Apple kembali mengubah daftar harga program tukar tambah atau Trade In pada 12 November 2026.

Kali ini, sejumlah iPhone kelas atas justru mengalami penurunan nilai, sementara beberapa model lama mendapatkan kenaikan.

Perubahan paling mencolok terjadi pada iPhone 17 Pro yang nilai tukar tambah maksimalnya dipangkas sekitar Rp13,48 juta. Penurunan sebesar Rp820 ribuan. Nasib serupa dialami iPhone 17 Pro Max yang turun menjadi Rp15,57 juta.

Namun, Apple juga memberikan kabar lebih menyenangkan bagi sebagian pemilik iPhone. Nilai tukar tambah iPhone 17 standar dan iPhone Air justru naik menjadiRp11,20 juta. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah model lawas, termasuk iPhone 13 Pro Max dan iPhone 12 Pro.

Perubahan kali ini bukan hanya menyangkut produk Apple. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut untuk pertama kalinya memasukkan enam ponsel lipat Samsung Galaxy Z Fold dan Galaxy Z Flip ke dalam daftar perangkat Android yang memenuhi syarat Trade In.

Advertisement Laporan 9to5Mac menyebutkan, Samsung Galaxy Z Fold7 mendapatkan estimasi nilai tertinggi di antara perangkat Samsung yang baru masuk, yakni Rp7,47 juta. Berikutnya, Galaxy Z Fold6 dihargai maksimal Rp6,10 juta, sedangkan Galaxy Z Fold5 mencapai Rp4,92 juta.

Untuk keluarga ponsel lipat model Flip, Galaxy Z Flip7 memiliki estimasi nilai tukar tambah hingga 215 dolar AS atau Rp3,92 juta. Galaxy Z Flip6 mencapai 185 dolar AS atau Rp3,37 juta, sementara Galaxy Z Flip5 berada di angka 125 dolar AS atau sekitar Rp2,28 juta.

Langkah ini menarik karena Apple membuka kesempatan bagi pengguna perangkat pesaing untuk memanfaatkan program tukar tambah ketika beralih ke produk Apple.

Meski demikian, nilai tersebut bukan berarti Samsung memberikan potongan harga langsung untuk pembelian perangkat Apple.

Di sisi lain, pemilik Google Pixel justru menghadapi penyesuaian yang kurang menguntungkan. Nilai tukar tambah Pixel 9 turun menjadir Rp3,28 juta. Pixel 9 Pro XL kini dihargai maksimal Rp5,10 juta, sedangkan Pixel 9 Pro mencapai Rp4,83 juta.