Bukan Sekadar HP Lipat! Huawei Mate X8 Siapkan Kamera 1 Inci, iPhone Duo Bisa Ketar-Ketir

PONTIANAK POST - Persaingan ponsel lipat kelas premium tampaknya bakal memasuki babak baru. Huawei dikabarkan menyiapkan Mate X8 dengan kemampuan fotografi yang berpotensi membuat iPhone Duo dan Samsung Galaxy Z Fold 8 tertinggal.

Bukan sekadar mengandalkan kamera beresolusi besar, Huawei disebut akan menghadirkan dukungan perangkat kamera eksternal dengan sensor berukuran 1 inci dan kemampuan zoom optik kontinu hingga 10 kali.

Teknologi yang menjadi sorotan adalah Ruiying XMAGE Z10. Perangkat kamera tambahan ini dikabarkan bakal didukung secara langsung oleh Huawei Mate X8.

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Mengusung sensor RYYB 50 megapiksel berukuran 1 inci, aksesori tersebut menawarkan rentang zoom optik 24–240 mm atau setara pembesaran optik 10 kali dalam format panjang fokus kamera 35 mm.

Jika rumor tersebut terbukti, Mate X8 berpeluang membawa pengalaman fotografi yang berbeda dibandingkan ponsel lipat Apple dan Samsung.

Advertisement Kedua pesaingnya masih mengandalkan konfigurasi dua kamera belakang tanpa lensa telefoto khusus berdasarkan spesifikasi yang dibahas PhoneArena.

Laporan terbaru menyebutkan, Huawei Mate X8 diperkirakan meluncur pada 24 November 2026. Informasi spesifikasi perangkat tersebut memang belum diumumkan secara resmi, tetapi dukungan terhadap teknologi kamera Ruiying XMAGE Z10 menjadi salah satu hal paling menarik yang dinantikan.

Ruiying XMAGE Z10 bukan sekadar lensa tambahan atau teleconverter biasa. Perangkat ini merupakan unit kamera mandiri yang dapat dipasangkan ke smartphone untuk memberikan kemampuan fotografi lebih luas.

Sensor RYYB 50 MP berukuran 1 inci menjadi komponen utama, dipadukan rentang zoom optik kontinu dari 24 mm hingga 240 mm.

Kemampuan bukaan lensanya juga bervariasi. Pada posisi 24 mm, aperture mencapai f/2, sedangkan ketika berada di panjang fokus 240 mm, bukaannya menjadi f/4.5.