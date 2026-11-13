Bocoran Galaxy A18 5G Bikin Penasaran, Samsung Siapkan Enam Varian untuk Pasar Global

PONTIANAK POST - Samsung Galaxy A18 5G semakin dekat memasuki pasar smartphone global. Ponsel kelas menengah bawah ini sudah muncul dalam basis data sertifikasi Bluetooth SIG dengan enam nomor model untuk berbagai wilayah, termasuk Asia, Eropa, Amerika Serikat, Kanada, hingga China dan Hong Kong.

Kemunculan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Samsung tengah mempersiapkan peluncuran Galaxy A18 5G dalam skala internasional. Perangkat ini diperkirakan meluncur pada Januari 2027, meskipun Samsung belum mengumumkan tanggal peluncuran resminya.

Daya tariknya bukan hanya dukungan jaringan 5G. Galaxy A18 5G dirumorkan membawa layar Super AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz, baterai 5.000 mAh, pengisian cepat 25W, serta kamera utama 50 megapiksel.

Spesifikasi tersebut membuatnya berpotensi menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mencari ponsel Samsung dengan harga lebih terjangkau.

Laporan SamMobile menyebutkan, enam varian Galaxy A18 5G telah terdeteksi dalam basis data Bluetooth SIG. Sertifikasi ini memperlihatkan bahwa Samsung menyiapkan perangkat tersebut untuk sejumlah pasar berbeda.

Advertisement Kehadiran varian khusus Asia menjadi informasi menarik bagi konsumen Indonesia. Meski demikian, nomor model tersebut belum otomatis memastikan Galaxy A18 5G akan dipasarkan secara resmi di Tanah Air.

Dari sisi performa, Galaxy A18 5G dikabarkan menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon. Namun, jenis chipset yang akan digunakan belum terungkap secara pasti. Samsung juga belum mengonfirmasi kapasitas RAM, penyimpanan internal, maupun konfigurasi lengkap perangkat.

Untuk konektivitas, ponsel ini diperkirakan mendukung Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, serta port USB Type-C 2.0.

Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa Samsung kemungkinan tetap mempertahankan pendekatan praktis dengan menghadirkan fitur konektivitas penting untuk kebutuhan sehari-hari.

Sektor daya menjadi salah satu bagian yang cukup menjanjikan. Galaxy A18 5G diperkirakan menggunakan baterai 5.000 mAh dengan dukungan pengisian kabel 25W.