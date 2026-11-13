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Tekno

Galaxy S27 Ultra Tak Main-main, Samsung Siapkan Kamera 50 MP dan Baterai Jumbo untuk Flagship Baru

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Penulis: Budi Miank
Galaxy S27 Ultra yang diperkirakan meluncur pada 2027 disebut berpotensi memiliki sistem pendinginan yang kurang efektif.(Ilustrasi)
Samsung Galaxy S27 Ultra dirumorkan membawa desain baru, baterai 5.700 mAh, kamera 50 MP, dan pengisian cepat 60W.(Ilustrasi)


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PONTIANAK POST - Samsung Galaxy S27 Ultra diperkirakan membawa perubahan besar yang membuat Galaxy S24 Ultra terlihat mulai tertinggal.

Ponsel flagship generasi terbaru Samsung itu dirumorkan mengusung baterai 5.700 mAh, pengisian cepat 60W, kamera ultrawide 50 MP, serta chipset generasi baru berbasis fabrikasi 2 nanometer.

Perubahan lainnya terdapat pada desain. Galaxy S27 Ultra disebut bakal meninggalkan tampilan khas Galaxy Ultra dengan kamera yang terpisah di bagian belakang.

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Sebagai gantinya, Samsung dikabarkan menyiapkan modul kamera berbentuk plateau yang lebih menonjol, sekaligus menyediakan ruang untuk cincin magnetik guna mendukung aksesori pengisian daya nirkabel.

Meski demikian, Galaxy S24 Ultra belum tentu harus segera diganti. Dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3, kamera utama 200 MP, dan baterai 5.000 mAh, perangkat tersebut masih memiliki kemampuan yang mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari.

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Laporan terbaru menyebutkan, Galaxy S27 Ultra diproyeksikan menjadi salah satu pembaruan paling menarik dalam keluarga Galaxy S. 

Dari sektor layar, Galaxy S27 Ultra akan menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz. Ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan layar 6,8 inci pada Galaxy S24 Ultra.

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Fitur Privacy Display juga diperkirakan hadir. Teknologi ini memungkinkan tampilan layar lebih sulit dilihat orang lain dari sudut samping.

Samsung turut dikabarkan meningkatkan lapisan antirefleksi untuk mengurangi pantulan cahaya.

Di sektor performa, Galaxy S27 Ultra diprediksi menggunakan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dengan fabrikasi 2 nanometer. Ada pula kemungkinan Samsung menghadirkan chipset Exynos 2700 di sejumlah pasar.

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Editor : Budi Miank
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