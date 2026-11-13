Pemilik vivo X300 Ultra Wajib Cek! Update OriginOS 7 Bawa Kamera Baru dan Baterai Lebih Optimal

PONTIANAK POST - vivo kembali menunjukkan keseriusannya menggarap sektor fotografi smartphone. Kali ini, vivo X300 Ultra versi China mendapatkan pembaruan besar OriginOS 7 dengan ukuran sekitar 0,96 GB.

Update tersebut membawa perombakan antarmuka kamera, panel kontrol fotografi baru, hingga peningkatan kestabilan perekaman video.

Pembaruan dengan nomor firmware PD2547C_A_17.1.13.4.W10.V000L1 ini juga menyentuh sektor performa gaming, efisiensi baterai, dan pengelolaan suhu perangkat.

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Menariknya, pembaruan tersebut menjadi update fitur besar kedelapan bagi vivo X300 Ultra sejak menggunakan OriginOS 7.

vivo tampaknya tidak hanya mengandalkan kemampuan sensor kamera, tetapi juga terus menyempurnakan pengalaman pengguna melalui optimalisasi perangkat lunak.

Advertisement Salah satu perubahan paling menonjol terdapat pada aplikasi kamera. vivo menghadirkan tampilan antarmuka baru yang dirancang agar navigasi lebih sederhana dan akses terhadap berbagai pengaturan pemotretan menjadi lebih cepat.

Produsen asal China tersebut juga menambahkan Camera Toolbox atau panel perkakas kamera.

Fitur ini menyediakan akses lebih praktis terhadap sejumlah kontrol fotografi, sehingga pengguna tidak perlu terlalu sering berpindah menu ketika mengambil gambar.

Kestabilan pratinjau kamera turut mendapatkan perhatian. Pembaruan ini diklaim memperbaiki tampilan gambar pada viewfinder ketika pengguna membidik objek maupun berpindah antarlensa.

Untuk perekaman video, vivo meningkatkan kestabilan tingkat kecerahan atau eksposur.