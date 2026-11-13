Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tekno

Pemilik vivo X300 Ultra Wajib Cek! Update OriginOS 7 Bawa Kamera Baru dan Baterai Lebih Optimal

B
Penulis: Budi Miank
vivo X300 Ultra mendapatkan pembaruan OriginOS 7 berukuran 0,96 GB yang membawa perombakan antarmuka kamera dan optimalisasi performa.(Dok. Vivo)
vivo X300 Ultra mendapatkan pembaruan OriginOS 7 berukuran 0,96 GB yang membawa perombakan antarmuka kamera dan optimalisasi performa.(Dok. Vivo)


Advertisement

PONTIANAK POST - vivo kembali menunjukkan keseriusannya menggarap sektor fotografi smartphone. Kali ini, vivo X300 Ultra versi China mendapatkan pembaruan besar OriginOS 7 dengan ukuran sekitar 0,96 GB.

Update tersebut membawa perombakan antarmuka kamera, panel kontrol fotografi baru, hingga peningkatan kestabilan perekaman video.

Pembaruan dengan nomor firmware PD2547C_A_17.1.13.4.W10.V000L1 ini juga menyentuh sektor performa gaming, efisiensi baterai, dan pengelolaan suhu perangkat.

Advertisement

Baca Juga: Galaxy S27 Ultra Tak Main-main, Samsung Siapkan Kamera 50 MP dan Baterai Jumbo untuk Flagship Baru

Menariknya, pembaruan tersebut menjadi update fitur besar kedelapan bagi vivo X300 Ultra sejak menggunakan OriginOS 7.

vivo tampaknya tidak hanya mengandalkan kemampuan sensor kamera, tetapi juga terus menyempurnakan pengalaman pengguna melalui optimalisasi perangkat lunak.

Advertisement

Salah satu perubahan paling menonjol terdapat pada aplikasi kamera. vivo menghadirkan tampilan antarmuka baru yang dirancang agar navigasi lebih sederhana dan akses terhadap berbagai pengaturan pemotretan menjadi lebih cepat.

Produsen asal China tersebut juga menambahkan Camera Toolbox atau panel perkakas kamera.

Baca Juga: Bocoran Galaxy A18 5G Bikin Penasaran, Samsung Siapkan Enam Varian untuk Pasar Global

Fitur ini menyediakan akses lebih praktis terhadap sejumlah kontrol fotografi, sehingga pengguna tidak perlu terlalu sering berpindah menu ketika mengambil gambar.

Kestabilan pratinjau kamera turut mendapatkan perhatian. Pembaruan ini diklaim memperbaiki tampilan gambar pada viewfinder ketika pengguna membidik objek maupun berpindah antarlensa.

Untuk perekaman video, vivo meningkatkan kestabilan tingkat kecerahan atau eksposur.

Advertisement
Editor : Budi Miank
Bagikan:

Artikel Terkait

Vivo Y600 Bocor Jelang Peluncuran, Bawa Baterai Jumbo 10.000 mAh dan Chip Dimensity

Vivo Y600 Bocor Jelang Peluncuran, Bawa Baterai Jumbo 10.000 mAh dan Chip Dimensity

Vivo Y600 terungkap menjelang peluncuran 30 Oktober 2026. Ponsel ini membawa baterai 10.000 mAh dan chip Dimensity 7300e.

Vivo S70 Bocor, Bakal Usung Snapdragon 8s Gen 4 dan Kamera Periskop 64 MP

Vivo S70 Bocor, Bakal Usung Snapdragon 8s Gen 4 dan Kamera Periskop 64 MP

Bocoran Vivo S70 mengungkap layar OLED 1,5K, Snapdragon 8s Gen 4, dan kamera periskop 64 MP dengan zoom optik sekitar 3x.

Bocoran Vivo X500 Ultra: Kamera Telefoto 200 MP dan Baterai 8.000 mAh

Bocoran Vivo X500 Ultra: Kamera Telefoto 200 MP dan Baterai 8.000 mAh

Vivo X500 Ultra dikabarkan menguji kamera utama Sony LYT910 50 MP dan telefoto 200 MP, dengan baterai 8.000 mAh serta target rilis 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer