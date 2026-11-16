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Tekno

Harga iPhone Duo Tembus Rp36 Juta, iPhone 18 Pro Max Lebih Menggoda dengan Kamera Tiga Lensa

Budi Miank
Penulis: Budi Miank
Perbandingan iPhone Duo dengan layar lipat 7,6 inci dan iPhone 18 Pro Max yang mengusung desain premium.(DOK. Apple)
Perbandingan iPhone Duo dengan layar lipat 7,6 inci dan iPhone 18 Pro Max yang mengusung desain premium.(DOK. Apple)


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PONTIANAK POST - Apple disebut menyiapkan dua smartphone flagship dengan konsep berbeda, yakni iPhone Duo dan iPhone 18 Pro Max.

Keduanya menawarkan teknologi kelas atas, tetapi memiliki keunggulan masing-masing, terutama pada desain, kamera, daya tahan baterai, dan harga.

Dikutip dari Geeky Gadgets, perbandingan kedua perangkat tersebut juga memperlihatkan perbedaan antara inovasi ponsel lipat dan desain smartphone konvensional.

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iPhone Duo mengusung konsep ponsel lipat dengan layar luar 5,4 inci. Ketika dibuka, perangkat ini menawarkan layar utama berukuran 7,6 inci yang menyerupai tablet.

Desainnya menggunakan rangka titanium dan mendukung multitasking melalui fitur layar terbagi. Perangkat ini juga dikabarkan mendukung Apple Pencil.

Sementara itu, iPhone 18 Pro Max mempertahankan desain konvensional dengan layar Super Retina XDR OLED 6,9 inci.

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Panel tersebut memiliki tingkat kecerahan puncak hingga 3.000 nit dan perlindungan Ceramic Shield 2.

Di sektor performa, kedua perangkat disebut menggunakan chipset A20 Pro berbasis fabrikasi 2 nanometer dan RAM 12GB.

Namun, kemampuan kamera menjadi salah satu pembeda utama.

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iPhone Duo mengandalkan dua kamera 48MP, terdiri dari kamera utama dan ultrawide.

Desain lipatnya memungkinkan pengguna memanfaatkan layar luar sebagai jendela bidik ketika mengambil foto selfie menggunakan kamera utama.

Sebaliknya, iPhone 18 Pro Max menawarkan tiga kamera 48MP, termasuk kamera telefoto periskop dengan zoom optik 4 kali dan aperture variabel.

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Editor : Budi Miank
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