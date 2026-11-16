HP Gaming Nubia Neo 5 Max Bikin Geger, Layar 7,5 Inci dan Tombol Khusus Game Jadi Andalan

PONTIANAK POST – Nubia Neo 5 Max hadir sebagai smartphone gaming dengan konsep berbeda. Perangkat besutan ZTE ini menawarkan layar jumbo 7,5 inci yang diklaim menjadi salah satu panel terbesar pada smartphone modern.

Namun, ukuran layar yang tidak biasa tersebut ternyata membawa sejumlah kompromi.

Mulai dari bodi yang sulit dioperasikan dengan satu tangan, kapasitas baterai yang dinilai kurang memadai, hingga kualitas kamera yang mengecewakan.

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Laporan NoypiGeeks menyebutkan, Nubia Neo 5 Max dinilai menarik bagi penggemar game yang mengutamakan layar besar dan performa gaming.

Nubia Neo 5 Max menggunakan panel IPS 7,5 inci dengan refresh rate 120Hz, dukungan HDR10, dan tingkat kecerahan hingga 1.000 nit.

Advertisement Untuk performa, perangkat ini mengandalkan MediaTek Dimensity 7100, RAM 8GB LPDDR5X, serta penyimpanan internal 256GB.

Pengalaman bermain game didukung sistem pendingin vapor chamber seluas 30.000 mm² dan Neo Triggers 5.0. Tombol pemicu khusus tersebut memiliki touch sampling rate 990Hz dan latensi perangkat keras di bawah 4,7 milidetik.

Dalam pengujian, Genshin Impact berjalan pada 60fps dengan pengaturan grafis terendah.

Sementara PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, dan Mobile Legends: Bang Bang dapat dimainkan dengan cukup lancar.

Di sektor fotografi, Nubia menyematkan kamera utama 50MP, sensor kedalaman 2MP, serta kamera depan 16MP.