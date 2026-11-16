Redmi K100 Punya Baterai 10.000mAh, Model Pro Max Malah Lebih Kecil, Ini Alasan Xiaomi

PONTIANAK POST - Xiaomi menghadirkan perbedaan menarik dalam keluarga Redmi K100. Model standar justru memiliki kapasitas baterai paling besar dibandingkan Redmi K100 Pro dan Redmi K100 Pro Max.

Berdasarkan laporan Tech-ish, Redmi K100 dibekali baterai 10.000mAh. Sementara itu, K100 Pro memiliki kapasitas 8.580mAh dan Pro Max sebesar 9.070mAh.

Perbedaan tersebut muncul karena Xiaomi memberikan spesifikasi tambahan pada kedua model Pro, terutama sektor kamera, layar, dan pengisian daya.

Redmi K100 menggunakan kamera utama 50MP dengan OIS dan kamera ultrawide 8MP.

Berbeda dengan versi Pro yang mengusung kamera utama 200MP serta telefoto 50MP dengan zoom optik 2,5 kali.

Advertisement Redmi K100 Pro Max menawarkan konfigurasi lebih lengkap. Perangkat ini membawa kamera utama 200MP, periskop telefoto 50MP dengan zoom optik 5 kali, serta kamera ultrawide 50MP.

Model tertinggi tersebut juga dilengkapi subwoofer yang disetel bersama Bose untuk menghasilkan sistem audio 2.1.



Ketiga perangkat memiliki spesifikasi layar berbeda. Redmi K100 menggunakan panel OLED 6,83 inci dengan refresh rate 165Hz dan kecerahan puncak 3.500 nit.

K100 Pro menawarkan layar 6,59 inci dengan refresh rate 185Hz. Sementara Pro Max memiliki panel 6,9 inci dengan kemampuan serupa dan kecerahan mencapai 4.500 nit.