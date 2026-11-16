Xiaomi 18 Pro Series Pamer Fitur Unik, Layar Belakang Bisa Jadi Viewfinder Kamera Selfie

Xiaomi mulai mengungkap kemampuan layar tambahan yang menjadi salah satu daya tarik utama ponsel flagship terbarunya.

Layar belakang Xiaomi 18 Pro Series tidak hanya berfungsi menampilkan jam dan notifikasi. Panel tambahan tersebut juga dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari.

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Salah satu fitur menariknya adalah kemampuan layar belakang menjadi viewfinder ketika pengguna menggunakan kamera utama.

Advertisement Fitur ini memungkinkan pengguna melihat komposisi gambar secara langsung saat mengambil foto selfie maupun foto bersama.

Dengan demikian, pengguna bisa memanfaatkan kamera belakang untuk mendapatkan hasil foto berkualitas lebih tinggi.

Xiaomi juga memperlihatkan sejumlah fungsi praktis lainnya. Pengguna dapat memeriksa notifikasi, mengontrol musik, serta melihat informasi sehari-hari tanpa harus mengaktifkan layar utama.

Advertisement Tidak hanya itu, layar tambahan tersebut mendukung tampilan wallpaper yang dapat disesuaikan dengan selera pengguna.

Xiaomi turut memperkenalkan konsep kartu aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk layar belakang.

Fitur ini memungkinkan pengguna mengakses berbagai perangkat bantu sederhana yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Contohnya, pengingat minum air, penghitung waktu, hingga fitur praktis untuk rutinitas harian.