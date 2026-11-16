HONOR Magic9 Pro Max Bawa Kamera 200MP Ganda, Fitur Sinema Profesional Bikin Ponsel Ini Istimewa

PONTIANAK POST- HONOR Magic9 Pro Max bersiap memasuki pasar Malaysia dengan membawa kemampuan fotografi dan videografi kelas profesional.

Smartphone flagship ini mengandalkan sistem kamera ganda 200MP hasil kolaborasi dengan ARRI, perusahaan teknologi kamera sinema asal Jerman.

Menjelang peluncuran resminya pada 24 November 2026, HONOR Malaysia memperkenalkan sejumlah kemampuan perangkat tersebut melalui demonstrasi fotografi dan videografi.

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Acara ini menghadirkan beberapa studio tematik untuk memperlihatkan kemampuan perekaman dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Dikutip dari Hitech Century, salah satu keunggulan utama Magic9 Pro Max terletak pada sistem pencitraan Dual 200MP ARRI.

Advertisement Kamera utama 200MP dipadukan dengan kamera telefoto 200MP. Keduanya didukung stabilisasi CIPA 8.0 untuk menghasilkan foto dan video lebih stabil.

HONOR juga menyematkan Imaging Chip H1 yang memproses gambar pada tingkat RAW secara langsung.

Teknologi ini diklaim meningkatkan rasio signal-to-noise hingga 8dB dan memperluas rentang dinamis hingga 14 stop.



Untuk perekaman video, HONOR Magic9 Pro Max menghadirkan ARRI Cinema Mode dengan dukungan kurva warna LogC3, kedalaman warna 10-bit, serta ARRI Wide Gamut 3.

Pengguna juga dapat memanfaatkan berbagai profil warna ARRI Looks. Fitur ini memungkinkan penerapan karakter visual sinematik secara langsung ketika merekam video.

Kemampuan perekaman mencapai resolusi 4K 60fps. Smartphone ini turut mendukung Cinematic LiveVideo yang mampu merekam momen bergerak selama tiga detik hingga resolusi 4K.



HONOR melengkapi perangkat ini dengan mikrofon directional yang memiliki empat preset audio, yakni Close Up, Voice Isolation, Voice Boost, dan Long Range.