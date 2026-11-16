OPPO Find X10 Pro Max Gandeng Hasselblad, Aksesori Kamera Ini Bikin Zoom Makin Menggila

PONTIANAK POST - OPPO menghadirkan pengalaman fotografi mobile yang semakin serius melalui Find X10 Pro Max dan aksesori Hasselblad Teleconverter Kit.

Perangkat tambahan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan kamera telefoto, terutama saat memotret objek dari jarak jauh.

Dikutip dari OPPO Community, perangkat tersebut diperlihatkan melalui unggahan bertajuk OPPO Find X10 Pro Max + Hasselblad Telephoto Kit: Unboxing & First Look.

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Aksesori ini hadir dalam kotak berukuran besar dengan enam komponen utama. Isinya meliputi lensa teleconverter, casing magnetik, pelat pemasangan lensa, tali pengaman, kantong penyimpanan, dan dudukan tripod.

Casing tersebut memiliki dukungan magnetik serta aksen oranye khas Hasselblad. Pelat pemasangan lensa juga bisa dilepas sehingga casing tetap dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari.



Daya tarik utama perangkat ini terletak pada lensa teleconverter dengan kemampuan pembesaran optik 3,28 kali.

Advertisement Aksesori tersebut dipasang pada kamera telefoto Find X10 Pro Max yang memiliki pembesaran optik 3 kali.

Kombinasinya menghasilkan jangkauan setara sekitar 230 mm dalam format 35 mm atau mendekati zoom 10 kali dibandingkan kamera utama.

Lensa ini memiliki permukaan matte yang memberikan genggaman lebih mantap. OPPO juga menyediakan dudukan tripod untuk membantu menjaga kestabilan saat mengambil gambar.

Namun, penggunaan aksesori tersebut memiliki keterbatasan. Pelat pemasangannya menutupi dua kamera lain sehingga pengguna perlu melepas pelat jika ingin kembali menggunakan kamera utama atau ultrawide.



harga dan jadwal penjualan Hasselblad Teleconverter Kit belum diumumkan secara resmi.