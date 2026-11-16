Huawei Mate X8 Pamer Desain Baru, Kamera Melingkar Jadi Kejutan Jelang Peluncuran 24 November

PONTIANAK POST - Huawei mulai memperlihatkan wajah baru ponsel lipat terbarunya, Mate X8.

Perangkat ini hadir dengan perubahan desain cukup mencolok, terutama pada bagian kamera belakang yang kini menggunakan modul berbentuk lingkaran.

Dikutip dari Huawei Central, desain Mate X8 diperkenalkan melalui video evolusi seri Mate X yang dibagikan Yu Chengdong, petinggi Huawei sekaligus pimpinan bisnis konsumen perusahaan tersebut.

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Video itu memperlihatkan bagian depan dan belakang perangkat. Mate X8 tampil dengan konstruksi lebih ramping dibandingkan pendahulunya, Mate X7.



Salah satu perubahan paling menarik terlihat pada modul kamera belakang. Huawei meninggalkan desain berbentuk oktagonal dan beralih menggunakan bingkai kamera melingkar.

Susunan kameranya dibuat sejajar. Tampilan panel belakang juga mendapatkan sentuhan baru yang terinspirasi dari desain Huawei Mate XT 2, ponsel lipat tiga perusahaan tersebut.

Advertisement Meski mengalami perubahan tampilan, Mate X8 tetap mempertahankan mekanisme lipat ke dalam seperti generasi sebelumnya.

Yu Chengdong menyebut perjalanan ponsel lipat Huawei telah memasuki tahun kedelapan. Jutaan pengguna telah menggunakan perangkat dari keluarga Mate X.

Ia juga menegaskan Mate X8 akan membawa sejumlah terobosan pada teknologi layar, kamera, dan performa.

Bocoran Spesifikasi Mate X8

Berdasarkan informasi yang masih berupa bocoran, Mate X8 diperkirakan membawa layar luar 6,5 inci dan layar utama 8,15 inci.

Panelnya disebut mendukung refresh rate adaptif LTPO 1–120Hz serta teknologi peredupan PWM 1.440Hz.