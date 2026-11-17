PONTIANAK POST – Samsung Galaxy S26 Ultra berhasil mengungguli Oppo Find X9 Ultra dalam pengujian kamera blind test atau tes buta untuk kemampuan zoom 10x.

Hasilnya cukup mengejutkan karena Samsung memiliki spesifikasi perangkat keras kamera yang secara teknis berada di bawah pesaingnya.

Pengujian tersebut dilakukan melalui jajak pendapat yang diprakarsai akun Wvisioncreation di platform X.

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Peserta diminta menilai empat foto hasil pemotretan menggunakan zoom 10x dalam kondisi minim cahaya.

Hasil pemungutan suara menempatkan Samsung Galaxy S26 Ultra dengan mode otomatis 12 MP di posisi pertama. Foto tersebut memperoleh 62 persen suara.

Advertisement Sementara itu, hasil pemotretan Galaxy S26 Ultra menggunakan mode otomatis 24 MP menempati posisi kedua dengan perolehan 21 persen suara.

Oppo Find X9 Ultra harus puas berada di urutan ketiga. Mode otomatis ponsel tersebut hanya mendapatkan 10 persen suara, sedangkan mode Hasselblad berada di posisi terakhir dengan 7 persen suara.

Menariknya, foto Samsung menggunakan pembesaran 9,9x, sementara Oppo memanfaatkan zoom penuh 10x.

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Kemenangan Samsung semakin menarik jika melihat perbedaan perangkat keras kedua ponsel.

Oppo Find X9 Ultra dibekali kamera periskop telefoto 50 MP dengan kemampuan optical zoom 10x dan sensor berukuran 1/2,75 inci.

Sebaliknya, Samsung Galaxy S26 Ultra hanya memiliki kamera periskop telefoto 50 MP dengan optical zoom 5x dan sensor 1/2,52 inci.