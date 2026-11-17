PONTIANAK POST – iPhone 18 Pro Max menawarkan peningkatan pada sektor kamera, performa, dan daya tahan baterai.

ponsel flagship Apple ini dinilai mampu menjadi perangkat andalan untuk fotografi maupun produksi konten video.

Salah satu fitur unggulannya adalah kamera utama dengan aperture variabel. Perangkat ini juga menggunakan chip A20 Pro berbasis teknologi 2 nanometer.

Kamera 48MP dengan Aperture Variabel

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iPhone 18 Pro Max membawa tiga kamera belakang. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 48MP, ultrawide 48MP, dan telefoto 48MP.

Kamera utama mendukung pengaturan aperture ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, hingga ƒ/4.0. Fitur tersebut memberikan keleluasaan mengatur pencahayaan dan karakter hasil foto maupun video.

Advertisement Kamera depannya tetap menggunakan sensor 18MP Centre Stage. Perangkat ini juga menawarkan kemampuan zoom digital hingga 40 kali.

kemampuan kamera tersebut sangat membantu ketika merekam video dan mengambil gambar dari jarak jauh. Layar 6,9 inci turut memudahkan proses penyuntingan konten.



Dari sisi performa, Apple membekali perangkat ini dengan chip A20 Pro berbasis fabrikasi 2nm.

Sistem pendinginnya juga diperbarui menggunakan vapor chamber yang lebih besar untuk membantu menjaga suhu ketika menjalankan pekerjaan berat.

iPhone 18 Pro Max memiliki baterai yang diklaim mampu memutar video hingga 43 jam.

Meski menawarkan banyak keunggulan, Anne menilai pengguna iPhone 17 Pro Max belum perlu terburu-buru melakukan upgrade.