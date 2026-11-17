PONTIANAK POST – Realme 17 Pro mulai menarik perhatian setelah sejumlah bocoran mengungkap spesifikasi utama ponsel tersebut.

Perangkat yang diperkirakan meluncur di India sekitar awal 2027 ini disebut membawa baterai berkapasitas besar 10.000 mAh.

Laporan 91mobiles menyebut ponsel tersebut juga berpotensi menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7300 dan layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz.

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Kapasitas baterai menjadi salah satu peningkatan paling menonjol. Realme 17 Pro dikabarkan menggunakan baterai 10.000 mAh, jauh lebih besar dibandingkan baterai 7.000 mAh pada Realme 16 Pro.

Meski demikian, kecepatan pengisian dayanya belum terungkap. Perangkat ini disebut mendukung pengisian SuperVOOC dan fitur reverse charging.

Untuk layar, Realme 17 Pro diperkirakan mengusung panel AMOLED beresolusi 1,5K dengan refresh rate 120Hz.

Advertisement Ukuran layarnya belum diketahui, tetapi diperkirakan berada di kisaran 6,7 inci.

Di sektor fotografi, ponsel ini dirumorkan membawa kamera utama 50MP yang dipadukan dengan kamera ultrawide 8MP.

Konfigurasi tersebut berbeda dari Realme 16 Pro yang memiliki kamera utama 200MP.

Kamera depan diperkirakan beresolusi 32MP atau 50MP. Namun, detail akhirnya belum dipastikan.