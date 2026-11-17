PONTIANAK POST – Huawei dikabarkan sedang menyiapkan perubahan besar untuk generasi terbaru Nova Flip.

Ponsel lipat yang diproyeksikan meluncur pada 2027 itu disebut bakal meninggalkan desain clamshell konvensional dan beralih menggunakan bentuk lebih lebar dengan layar berukuran 6,3 inci.

Selain perubahan desain, perangkat anyar Huawei ini juga disebut akan menggunakan chipset dari keluarga Kirin 9-series.

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Jika terealisasi, perubahan tersebut akan menjadi langkah berbeda dibandingkan generasi sebelumnya.

Nova Flip selama ini dikenal menggunakan desain lipat vertikal dengan bentuk memanjang.

Konsep layar lebar itu mengingatkan pada Huawei Pura X yang memiliki layar utama 6,39 inci dengan rasio aspek 16:10.

Advertisement Format tersebut menawarkan bidang pandang lebih luas ketika perangkat dibentangkan.

Meski demikian, belum ada kepastian apakah penerus Nova Flip akan menggunakan rasio layar yang sama dengan Pura X.



Sektor performa juga menjadi perhatian dalam bocoran terbaru. Huawei disebut tengah menyiapkan chipset Kirin seri 9, meskipun model spesifiknya belum diketahui.

Jika benar digunakan, prosesor tersebut berpotensi menjadi peningkatan dibandingkan Nova Flip S yang diluncurkan di China pada Oktober 2025 dengan chipset Kirin 8030.

Sebelumnya, pada Juli 2026, pembocor Digital Chat Station juga sempat mengungkap rencana Huawei menghadirkan ponsel lipat ringkas dengan layar lebar pada tahun berikutnya.

Saat itu, perangkat tersebut diperkirakan sebagai penerus Pura X.