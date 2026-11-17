PONTIANAK POST – Persaingan tablet premium semakin menarik dengan kehadiran iPad Mini 8 dan Xiaomi Pad 7 Pro.

Keduanya menawarkan keunggulan berbeda, mulai dari layar OLED, performa prosesor, kapasitas baterai, hingga kemampuan multimedia.

Dikutip dari Gizmochina, iPad Mini 8 unggul dalam teknologi layar dan performa chipset.

Sementara Xiaomi Pad 7 Pro menawarkan ukuran layar lebih besar, baterai jumbo, serta harga lebih terjangkau.



iPad Mini 8 mengusung layar Super Retina XDR OLED berukuran 8,5 inci dengan resolusi 1.512 x 2.316 piksel.

Panel tersebut menawarkan kecerahan puncak 1.200 nits, kontras tinggi, dan lapisan antirefleksi. Bobotnya hanya 255 gram dengan ketebalan 5,4 mm.

Advertisement Apple membekalinya chipset A20 Pro berbasis fabrikasi 2nm dan RAM 12GB. Kombinasi ini membuatnya menarik untuk menjalankan aplikasi berat, bermain gim, hingga pekerjaan kreatif.



Xiaomi Pad 7 Pro mengandalkan layar IPS LCD 11,2 inci beresolusi 3.200 x 2.136 piksel dengan refresh rate 144Hz.

Tablet ini menggunakan Snapdragon 8s Gen 3, RAM hingga 12GB, serta penyimpanan internal hingga 512GB.

Keunggulan lainnya terletak pada empat speaker, dukungan Dolby Vision, dan sistem operasi Android 15 berbasis HyperOS 2.

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Xiaomi Pad 7 Pro membawa baterai 8.850mAh dengan pengisian cepat 67W. Sementara iPad Mini 8 memiliki baterai 4.900mAh.

Untuk fotografi, Xiaomi menawarkan kamera belakang 50MP dan kamera depan 32MP. iPad Mini 8 menggunakan kamera belakang dan depan 12MP.

iPad Mini 8 cocok bagi pengguna yang mengutamakan performa dan portabilitas.